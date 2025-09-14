https://ria.ru/20250914/sinoptik-2041836741.html

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных - РИА Новости, 14.09.2025

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных

14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. По-настоящему осенняя погода ждет москвичей на следующих выходных, начнутся проливные дожди, воздух остынет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По-настоящему осенняя погода нагрянет в следующие выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой "полчища" фронтальных облаков, проливные дожди – на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды или около 1/3 от всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью плюс 10 - плюс 13, днем с трудом до плюс 16", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что в воскресенье в тылу циклона станет еще холоднее. В сумерках воздух остынет до плюс 7 - плюс 10, в середине дня всего плюс 11 - плюс 14 градусов. "В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и, с задержкой в 16 суток, проведет смену климатических сезонов. Золотая осень стартует в последней пентаде сентября", - добавил он.

