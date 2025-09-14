Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных - РИА Новости, 14.09.2025
14:36 14.09.2025
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных - РИА Новости, 14.09.2025
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных
По-настоящему осенняя погода ждет москвичей на следующих выходных, начнутся проливные дожди, воздух остынет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 14.09.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5fa2eb39dd4ada32d300c85510258f1.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. По-настоящему осенняя погода ждет москвичей на следующих выходных, начнутся проливные дожди, воздух остынет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "По-настоящему осенняя погода нагрянет в следующие выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой "полчища" фронтальных облаков, проливные дожди – на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды или около 1/3 от всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью плюс 10 - плюс 13, днем с трудом до плюс 16", - рассказал Тишковец. Синоптик уточнил, что в воскресенье в тылу циклона станет еще холоднее. В сумерках воздух остынет до плюс 7 - плюс 10, в середине дня всего плюс 11 - плюс 14 градусов. "В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и, с задержкой в 16 суток, проведет смену климатических сезонов. Золотая осень стартует в последней пентаде сентября", - добавил он.
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей на следующих выходных

Тишковец: на следующих выходных в Москве ожидаются проливные дожди

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Женщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. По-настоящему осенняя погода ждет москвичей на следующих выходных, начнутся проливные дожди, воздух остынет до плюс 11 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"По-настоящему осенняя погода нагрянет в следующие выходные. В субботу североатлантический циклон принесет с собой "полчища" фронтальных облаков, проливные дожди – на метр московских улиц выпадет 22 литра небесной воды или около 1/3 от всей месячной нормы, штормовой ветер и понижение температуры воздуха. Ночью плюс 10 - плюс 13, днем с трудом до плюс 16", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что в воскресенье в тылу циклона станет еще холоднее. В сумерках воздух остынет до плюс 7 - плюс 10, в середине дня всего плюс 11 - плюс 14 градусов.
"В канун астрономической осени, которая наступит 22 сентября, погода примет статус осени метеорологической и, с задержкой в 16 суток, проведет смену климатических сезонов. Золотая осень стартует в последней пентаде сентября", - добавил он.
