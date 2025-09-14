В Севастополе мошенники создали фейковый сайт для голосования
В Севастополе мошенники для сбора данных создали фейковый сайт голосования
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В Севастополе создали фейковый сайт, на котором мошенники призывают зарегистрироваться избирателей для якобы участия в выборах, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Суть фейка: жители Севастополя якобы должны зарегистрироваться через специальный сайт и бот для участия в выборах. Об этом якобы сообщил местный избирком и председатель Нина Фаустова в своих Telegram-каналах", - сказала Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Глава Центризбиркома РФ добавила, что участие в выборах - это конституционное право, и для этого регистрация не требуется.
"Для участия в выборах не требуется какой-либо регистрации, это конституционное право. Сайт создан для сбора личных данных севастопольцев украинскими мошенниками", - добавила Памфилова.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня пройдет в 81 регионе России.