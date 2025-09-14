Рейтинг@Mail.ru
Грэм* хочет вписать санкции против России в новый законопроект, пишут СМИ - РИА Новости, 14.09.2025
15:59 14.09.2025
Грэм* хочет вписать санкции против России в новый законопроект, пишут СМИ
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
нато
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенатор США Линдси Грэм* и конгрессмен Брайан Фицпатрик планируют увязать новые ограничения против России с законопроектом о финансировании американского правительства, сообщает портал Politico со ссылкой на Грэма*. "Республиканцы в палате представителей и сенате, настаивающие на карательных санкциях против России, выработали новую стратегию: присоединить меру к будущему законопроекту... Идея состоит в том, чтобы вписать меру во временный законопроект о финансировании правительства", - сообщает Politico, добавляя, что таким образом удалось бы избежать гнева президента США Дональда Трампа и надавить на демократов. Согласно информации Politico, законопроект будет предложен на следующей неделе, Грэм* и Фицпатрик предложат как демократам, так и республиканцам поддержать его. Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Сенатор США Линдси Грэм* и конгрессмен Брайан Фицпатрик планируют увязать новые ограничения против России с законопроектом о финансировании американского правительства, сообщает портал Politico со ссылкой на Грэма*.
"Республиканцы в палате представителей и сенате, настаивающие на карательных санкциях против России, выработали новую стратегию: присоединить меру к будущему законопроекту... Идея состоит в том, чтобы вписать меру во временный законопроект о финансировании правительства", - сообщает Politico, добавляя, что таким образом удалось бы избежать гнева президента США Дональда Трампа и надавить на демократов.
Согласно информации Politico, законопроект будет предложен на следующей неделе, Грэм* и Фицпатрик предложат как демократам, так и республиканцам поддержать его.
Ранее Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Рубио обсудил с Сийярто украинское урегулирование
