В аэропорту Саранска сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Саранска. "Аэропорт Саранск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

