В аэропорту Саранска сняли ограничения
В аэропорту Саранска сняли ограничения - РИА Новости, 14.09.2025
В аэропорту Саранска сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саранска сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропорта Саранска. "Аэропорт Саранск. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
