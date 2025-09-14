https://ria.ru/20250914/sanktsii-2041776302.html

Внук де Голля оценил экономический рост России

Внук де Голля оценил экономический рост России - РИА Новости, 14.09.2025

Внук де Голля оценил экономический рост России

Санкции, введенные Европой против России, нанесли ущерб только самим европейским государствам, а российская экономика выросла, высказал мнение в разговоре с РИА

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Санкции, введенные Европой против России, нанесли ущерб только самим европейским государствам, а российская экономика выросла, высказал мнение в разговоре с РИА Новости внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль. "Вопреки санкциям, которые только Европе навредили, у вас экономический рост превышал 4% в год", - сказал собеседник агентства. Он также отметил, что инфляция в России находится под контролем, а внешняя торговля в целом сбалансирована. Ранее, выступая в Российском государственном социальном университете, де Голль выразил желание переехать в Россию вместе с семьей. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

