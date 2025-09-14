https://ria.ru/20250914/s-400-2041916768.html

Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400

Источник опроверг сообщения о возврате Турцией российских С-400

АНКАРА, 14 сен - РИА Новости. Сообщения о продаже или возврате Турцией российских ЗРК С-400 не соответствуют действительности, такой ситуации нет, заявил РИА Новости турецкий источник. Колумнист турецкой газеты Мурат Гюрген в колонке, опубликованной в начале сентября сообщил о том, что якобы Турция может возвратить купленные в России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 "Триумф" или продать их другой стране. "Откуда вы взяли эти сообщения? Такой ситуации нет",- заявил собеседник агентства. Министерство обороны Турции пока не комментировало данные сообщения. В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов, который был поставлен летом-осенью 2019 года. Москва предлагает Анкаре комплексное обслуживание поставленных ранее зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, готова обсуждать другие вопросы военно-технического сотрудничества, препятствий для этого нет, заявил ранее журналистам директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФС ВТС) России Дмитрий Шугаев.

