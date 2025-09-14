Рютте поставили на место после его нового выпада в адрес России
Журналист Лафлэнд высмеял Рютте за его заявление о российских ракетах
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах.
"Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения", — написал он.
Накануне генсек НАТО заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, поскольку могут добраться до них на высокой скорости за несколько минут.
Агрессивные действия НАТО
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
