Рютте поставили на место после его нового выпада в адрес России - РИА Новости, 14.09.2025
09:28 14.09.2025 (обновлено: 18:09 14.09.2025)
Рютте поставили на место после его нового выпада в адрес России
Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах."Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения", — написал он.Накануне генсек НАТО заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, поскольку могут добраться до них на высокой скорости за несколько минут.Агрессивные действия НАТОВ последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Рютте поставили на место после его нового выпада в адрес России

Журналист Лафлэнд высмеял Рютте за его заявление о российских ракетах

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X высмеял генерального секретаря НАТО Марка Рютте за его слова о российских ракетах.
«
"Рютте узнал о гиперзвуковых ракетах несколько лет спустя их разработки и почти через год после первого применения", — написал он.
СМИ раскрыли, в какое положение Трамп поставил НАТО из-за России
Накануне генсек НАТО заявил, что современные российские ракеты угрожают городам Западной Европы, поскольку могут добраться до них на высокой скорости за несколько минут.

Агрессивные действия НАТО

В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
"Меня это беспокоит". Каллас сделала новое заявление о России
