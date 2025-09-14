https://ria.ru/20250914/rumynija-2041793793.html

В Румынии рассказали о нелегальных беженцах с Украины

В Румынии рассказали о нелегальных беженцах с Украины - РИА Новости, 14.09.2025

В Румынии рассказали о нелегальных беженцах с Украины

Более 26 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с 2022 года, сообщил начальник Территориальной инспекции пограничной полиции города... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T09:58:00+03:00

2025-09-14T09:58:00+03:00

2025-09-14T09:58:00+03:00

в мире

украина

румыния

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937396390_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_94af7c0d7c4a695ca10b0feb35e9d6d7.jpg

КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Более 26 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с 2022 года, сообщил начальник Территориальной инспекции пограничной полиции города Сигету-Мармацией Флорин Коман. "Более 26 000 граждан незаконно пересекли границу Румынии с начала войны на Украине. Большинство из них пересекли горный район Марамуреш, но были и случаи, когда украинцы возвращались домой, чтобы затем стать проводниками для других соотечественников", - заявил Коман в эфире телеканала Digi 24. По его словам, переход границы через горы в районе Марамуреша представляет значительную опасность. Спасателям неоднократно приходилось проводить операции по спуску украинцев с гор, если они получали травмы, обморожение или просто оставались без сил из-за обезвоживания и голода. В общей сложности, таким образом было спасено 150 украинцев. 29 человек скончались до того, как им успели оказать помощь. На Украине с конца февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20250615/rumynija-2022992840.html

украина

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, румыния, владимир зеленский