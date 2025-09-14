Рейтинг@Mail.ru
В Румынии рассказали о нелегальных беженцах с Украины - РИА Новости, 14.09.2025
09:58 14.09.2025
В Румынии рассказали о нелегальных беженцах с Украины
В Румынии рассказали о нелегальных беженцах с Украины - РИА Новости, 14.09.2025
В Румынии рассказали о нелегальных беженцах с Украины
Более 26 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с 2022 года, сообщил начальник Территориальной инспекции пограничной полиции города... РИА Новости, 14.09.2025
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Более 26 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с 2022 года, сообщил начальник Территориальной инспекции пограничной полиции города Сигету-Мармацией Флорин Коман. "Более 26 000 граждан незаконно пересекли границу Румынии с начала войны на Украине. Большинство из них пересекли горный район Марамуреш, но были и случаи, когда украинцы возвращались домой, чтобы затем стать проводниками для других соотечественников", - заявил Коман в эфире телеканала Digi 24. По его словам, переход границы через горы в районе Марамуреша представляет значительную опасность. Спасателям неоднократно приходилось проводить операции по спуску украинцев с гор, если они получали травмы, обморожение или просто оставались без сил из-за обезвоживания и голода. В общей сложности, таким образом было спасено 150 украинцев. 29 человек скончались до того, как им успели оказать помощь. На Украине с конца февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
В Румынии рассказали о нелегальных беженцах с Украины

В Румынию с 2022 года незаконно въехали более 26 тысяч украинцев

КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Более 26 тысяч граждан Украины незаконно попали на территорию Румынии с 2022 года, сообщил начальник Территориальной инспекции пограничной полиции города Сигету-Мармацией Флорин Коман.
«
"Более 26 000 граждан незаконно пересекли границу Румынии с начала войны на Украине. Большинство из них пересекли горный район Марамуреш, но были и случаи, когда украинцы возвращались домой, чтобы затем стать проводниками для других соотечественников", - заявил Коман в эфире телеканала Digi 24.
По его словам, переход границы через горы в районе Марамуреша представляет значительную опасность. Спасателям неоднократно приходилось проводить операции по спуску украинцев с гор, если они получали травмы, обморожение или просто оставались без сил из-за обезвоживания и голода. В общей сложности, таким образом было спасено 150 украинцев. 29 человек скончались до того, как им успели оказать помощь.
На Украине с конца февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
