С рэпера Лигалайза* принудительно взыскивают 200 тысяч рублей
2025-09-14T13:31:00+03:00
россия
происшествия
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Рэп-исполнитель Андрей Меньшиков* (творческий псевдоним Лигалайз) не оплачивает кредиты и иноагентский штраф, с него принудительно взыскивают почти 200 тысяч рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В прошлом году РИА Новости со ссылкой на материалы приставов сообщало, что с Меньшикова* взыскивалась задолженность по кредиту в 112,5 тысячи рублей. Кроме того, рэпер должен был заплатить 13,7 тысячи рублей налогов и сборов. Согласно судебным документам, в 2025 году Меньшиков* не выполнил в срок требование об устранении правонарушения, связанного с публикацией иноагентского материала без соответствующей пометки в своем Telegram-канале, за что он был оштрафован. В дальнейшем суд выдал исполнительный лист, по которому в июле на Меньшикова* завели исполнительное производство о взыскании с него 50 тысяч рублей. В конце июля на музыканта также завели исполнительное производство о взыскании 2 тысяч рублей. Согласно материалам судебных приставов, в январе 2024 года на рэпера Лигалайза* было заведено исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса. Задолженность исполнителя по "кредитным платежам, кроме ипотеки" превышает 112 тысяч рублей, а сумма исполнительского сбора составляет почти 8 тысяч рублей. Кроме того, по данным материалов приставов, в 2024 году на рэпера было заведено другое производство за неуплату кредита. Сумма долга превышает 291 тысячу рублей, однако производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов и имущества. Также, согласно материалам приставов, на рэпера было заведено два исполнительных производства за неуплату "налогов и сборов, включая пени", однако они также были прекращены по аналогичной статье. Минюст РФ внес Меньшикова* в реестр иностранных агентов в декабре 2024 года. По информации министерства, рэпер распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах РФ. Лигалайз* – российский рэп-исполнитель и продюсер, получил известность в 1990-е – начале 2000-х.* Признан иноагентом в России
россия
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Рэп-исполнитель Андрей Меньшиков* (творческий псевдоним Лигалайз) не оплачивает кредиты и иноагентский штраф, с него принудительно взыскивают почти 200 тысяч рублей, следует из судебных документов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В прошлом году РИА Новости со ссылкой на материалы приставов сообщало, что с Меньшикова* взыскивалась задолженность по кредиту в 112,5 тысячи рублей. Кроме того, рэпер должен был заплатить 13,7 тысячи рублей налогов и сборов.
Согласно судебным документам, в 2025 году Меньшиков* не выполнил в срок требование об устранении правонарушения, связанного с публикацией иноагентского материала без соответствующей пометки в своем Telegram-канале, за что он был оштрафован. В дальнейшем суд выдал исполнительный лист, по которому в июле на Меньшикова* завели исполнительное производство о взыскании с него 50 тысяч рублей.
В конце июля на музыканта также завели исполнительное производство о взыскании 2 тысяч рублей.
Согласно материалам судебных приставов, в январе 2024 года на рэпера Лигалайза* было заведено исполнительное производство по исполнительной надписи нотариуса. Задолженность исполнителя по "кредитным платежам, кроме ипотеки" превышает 112 тысяч рублей, а сумма исполнительского сбора составляет почти 8 тысяч рублей.
Кроме того, по данным материалов приставов, в 2024 году на рэпера было заведено другое производство за неуплату кредита. Сумма долга превышает 291 тысячу рублей, однако производство было прекращено по пункту 3 части 1 статьи 46 из-за невозможности установить местонахождение должника или его активов и имущества.
Также, согласно материалам приставов, на рэпера было заведено два исполнительных производства за неуплату "налогов и сборов, включая пени", однако они также были прекращены по аналогичной статье.
Минюст РФ внес Меньшикова* в реестр иностранных агентов в декабре 2024 года. По информации министерства, рэпер распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах РФ.
Лигалайз* – российский рэп-исполнитель и продюсер, получил известность в 1990-е – начале 2000-х.
* Признан иноагентом в России