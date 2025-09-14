https://ria.ru/20250914/rubl-2041759091.html

Россиянам объяснили, как будут внедрять цифровой рубль с 1 октября

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Массовое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года, однако некоторые подготовительные этапы стартуют до конца этого года, рассказала агентству “Прайм” доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.“Сразу отмечу, что ни о каком массовом переходе соцвыплат на цифровые рубли речи не идет. Такие сведения в СМИ не соответствуют действительности. Об этом сказала и вице-премьер Татьяна Голикова: вопрос выплаты социальных пособий с помощью цифрового рубля на данный момент не прорабатывается”, — подчеркнула она.С 1 октября 2025 года начинается самый первый этап подготовки — некоторые расходные статьи федерального бюджета будут исполняться с помощью цифрового рубля. Перечень таких статей утвердит правительство совместно с Центробанком.С 1 января 2026 года все доходные и расходные статьи федерального бюджета могут быть исполнены в цифровых рублях. А с 1 июля 2027 года этот механизм распространяется на местные бюджеты.Для крупных банков и крупных торговых сетей возможность совершения операций с цифровыми рублями должна быть обеспечена к сентябрю будущего года. Остальные банки и компании подтянутся до сентября 2028 года, заключила Главина.

