Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, передает агентство Франс Пресс. "Рубио прибыл в Израиль в воскресенье", - пишет агентство. Портал Axios сообщал, что в воскресенье и в понедельник Рубио должен провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возможной аннексии Израилем частей Западного берега.
