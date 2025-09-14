Рейтинг@Mail.ru
09:16 14.09.2025
Рубио прибыл в Израиль
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, передает агентство Франс Пресс. "Рубио прибыл в Израиль в воскресенье", - пишет агентство. Портал Axios сообщал, что в воскресенье и в понедельник Рубио должен провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возможной аннексии Израилем частей Западного берега.
© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль, передает агентство Франс Пресс.
"Рубио прибыл в Израиль в воскресенье", - пишет агентство.
Портал Axios сообщал, что в воскресенье и в понедельник Рубио должен провести встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу возможной аннексии Израилем частей Западного берега.
