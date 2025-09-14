СБУ объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского, следует из материалов украинских органов власти, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно карточке в базе данных, Красовский числится в розыске с февраля 2025 года. Ему вменяются предполагаемое посягательство на территориальную целостность Украины, а также якобы пропаганда войны.
Красовский также внесен с ноября 2014 года в базу скандально известного сайта "Миротворец".
В 2023 году СБУ заявляла, что Красовский на Украине заочно приговорён к пяти годам лишения свободы за "публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя и к геноциду".
Служба безопасности Украины (СБУ) давно превратилась в орган репрессий, преследуя всех неугодных киевскому режиму. В списках розыска помимо граждан Украины есть российские политики, журналисты и звезды шоу-бизнеса.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
