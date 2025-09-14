Рейтинг@Mail.ru
В России объявили в розыск комбрига ВСУ - РИА Новости, 14.09.2025
03:12 14.09.2025
В России объявили в розыск комбрига ВСУ
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Командир 92-й бригады ВСУ полковник Виталий Нащубский, причастный к обстрелам в 2023 году Шебекинского района Белгородской области и скрывающийся в офисе главы Харьковской ОВА, объявлен в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.На прошлой неделе в силовых структурах рассказали РИА Новости, что командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить ротацию оставшихся подразделений, при этом командир бригады полковник Виталий Нащубский скрылся из расположения бригады.По словам собеседника агентства, Нащубский объявлен в России в розыск.Ранее СК РФ сообщал, что на Нащубского завели уголовное дело о террористическом акте.По данным следствия, с февраля по март 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на минометные обстрелы, подрывы жилых домов, гражданской инфраструктуры и транспорта в Шебекинском районе Белгородской области.Из-за его приказов были ранены мирные жители, а также разрушены объекты социальной инфраструктуры.
В РФ объявили в розыск комбрига ВСУ, стоящего за атаками на Белгородскую область

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Командир 92-й бригады ВСУ полковник Виталий Нащубский, причастный к обстрелам в 2023 году Шебекинского района Белгородской области и скрывающийся в офисе главы Харьковской ОВА, объявлен в розыск в России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
На прошлой неделе в силовых структурах рассказали РИА Новости, что командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления в Харьковской области и не может проводить ротацию оставшихся подразделений, при этом командир бригады полковник Виталий Нащубский скрылся из расположения бригады.
По словам собеседника агентства, Нащубский объявлен в России в розыск.
Ранее СК РФ сообщал, что на Нащубского завели уголовное дело о террористическом акте.
По данным следствия, с февраля по март 2023 года Нащубский неоднократно отдавал незаконные приказы своим подчиненным на минометные обстрелы, подрывы жилых домов, гражданской инфраструктуры и транспорта в Шебекинском районе Белгородской области.
Из-за его приказов были ранены мирные жители, а также разрушены объекты социальной инфраструктуры.
