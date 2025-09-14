Рейтинг@Mail.ru
Ветераны СВО выступили на выборах достойно, заявил Медведев - РИА Новости, 14.09.2025
23:40 14.09.2025
Ветераны СВО выступили на выборах достойно, заявил Медведев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны специальной военной операции выступили достойно на выборах в единый день...
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны специальной военной операции выступили достойно на выборах в единый день голосования-2025. Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025, прокомментировал участие ветеранов специальной военной операции в выборах. "Наши товарищи, уверен тоже, выступили достойно, результаты мы, естественно, посмотрим чуть позже, но, полагаю, что они уже и в гражданской жизни доказали, что способны вести за собой людей, способны убеждать и способны добиваться результатов", - сказал Медведев.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны специальной военной операции выступили достойно на выборах в единый день голосования-2025.
Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025, прокомментировал участие ветеранов специальной военной операции в выборах.
"Наши товарищи, уверен тоже, выступили достойно, результаты мы, естественно, посмотрим чуть позже, но, полагаю, что они уже и в гражданской жизни доказали, что способны вести за собой людей, способны убеждать и способны добиваться результатов", - сказал Медведев.
Медведев оценил предварительные итоги выборов в Новосибирске
