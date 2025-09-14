https://ria.ru/20250914/rossiya-2041926652.html

Ветераны СВО выступили на выборах достойно, заявил Медведев

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев выразил уверенность, что ветераны специальной военной операции выступили достойно на выборах в единый день голосования-2025. Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025, прокомментировал участие ветеранов специальной военной операции в выборах. "Наши товарищи, уверен тоже, выступили достойно, результаты мы, естественно, посмотрим чуть позже, но, полагаю, что они уже и в гражданской жизни доказали, что способны вести за собой людей, способны убеждать и способны добиваться результатов", - сказал Медведев.

