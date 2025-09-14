Рейтинг@Mail.ru
Медведев оценил предварительные итоги выборов в Новосибирске
21:48 14.09.2025
Медведев оценил предварительные итоги выборов в Новосибирске
политика
россия
новосибирск
новосибирская область
дмитрий медведев
единая россия
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал предварительные результаты партии на выборах в Новосибирске вполне удовлетворительными, особенно с учетом результатов выборов 2020 года. "Отрадно слышать, что результаты, по первой информации, для партии вполне удовлетворительные или даже неплохие, особенно в сравнении с тем, что было в 2020 году", - сказал Медведев на ВКС с отделениями партии в регионах, где прошли выборы, комментируя озвученные губернатором Новосибирской области результаты. Выборы глав регионов РФ проходили в России с 12 по 14 сентября.
политика, россия, новосибирск, новосибирская область, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Россия, Новосибирск, Новосибирская область, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал предварительные результаты партии на выборах в Новосибирске вполне удовлетворительными, особенно с учетом результатов выборов 2020 года.
"Отрадно слышать, что результаты, по первой информации, для партии вполне удовлетворительные или даже неплохие, особенно в сравнении с тем, что было в 2020 году", - сказал Медведев на ВКС с отделениями партии в регионах, где прошли выборы, комментируя озвученные губернатором Новосибирской области результаты.
Выборы глав регионов РФ проходили в России с 12 по 14 сентября.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
