Медведев оценил предварительные итоги выборов в Новосибирске

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал предварительные результаты партии на выборах в Новосибирске вполне удовлетворительными, особенно с учетом результатов выборов 2020 года. "Отрадно слышать, что результаты, по первой информации, для партии вполне удовлетворительные или даже неплохие, особенно в сравнении с тем, что было в 2020 году", - сказал Медведев на ВКС с отделениями партии в регионах, где прошли выборы, комментируя озвученные губернатором Новосибирской области результаты. Выборы глав регионов РФ проходили в России с 12 по 14 сентября.

