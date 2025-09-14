https://ria.ru/20250914/rossiya-2041912610.html

Медведев оценил мобилизационный потенциал ЕР

Медведев оценил мобилизационный потенциал ЕР - РИА Новости, 14.09.2025

Медведев оценил мобилизационный потенциал ЕР

Выборы в единый день голосования показали, что мобилизационный потенциал "Единой России" достаточно высокий, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:40:00+03:00

2025-09-14T21:40:00+03:00

2025-09-14T21:40:00+03:00

политика

россия

дмитрий медведев

единая россия

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378594_0:103:2901:1735_1920x0_80_0_0_b5bf3cddb3cc17c70564858dc287c561.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в единый день голосования показали, что мобилизационный потенциал "Единой России" достаточно высокий, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев. "То, каким образом прошла эта компания показывает, что ресурсы, и мобилизационные ресурсы, и иные ресурсы, в нашей партии весьма и весьма высокие", - сказал Медведев на видео-конференцсвязи с отделениями партии в регионах, где прошли выборы. Выборы глав регионов РФ проходили в России с 12 по 14 сентября.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования — 2025