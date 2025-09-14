https://ria.ru/20250914/rossiya-2041912610.html
Медведев оценил мобилизационный потенциал ЕР
Медведев оценил мобилизационный потенциал ЕР - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев оценил мобилизационный потенциал ЕР
Выборы в единый день голосования показали, что мобилизационный потенциал "Единой России" достаточно высокий, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выборы в единый день голосования показали, что мобилизационный потенциал "Единой России" достаточно высокий, заявил председатель Единой России Дмитрий Медведев. "То, каким образом прошла эта компания показывает, что ресурсы, и мобилизационные ресурсы, и иные ресурсы, в нашей партии весьма и весьма высокие", - сказал Медведев на видео-конференцсвязи с отделениями партии в регионах, где прошли выборы. Выборы глав регионов РФ проходили в России с 12 по 14 сентября.
