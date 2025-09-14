Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041910681.html
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области
"Единая Россия" должна "не расплескать" и не растерять доверие избирателей Курской области, оказанное партии, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:31:00+03:00
2025-09-14T21:31:00+03:00
политика
курская область
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193194_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_5555854222aa13b2d54f60a10bb7923b.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" должна "не расплескать" и не растерять доверие избирателей Курской области, оказанное партии, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Наша партия должна ценить те результаты, которые получены в непростой ситуации. Это исключительно важно. Это то доверие, которым необходимо дорожить. Доверие, полученное в крайне непростой ситуации. И наша задача, задача всей партии "Единая Россия", партийной организации в Курской области, не расплескать, не растерять это доверие, а сохранить его на будущее", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193194_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_aab8df946a365f6d9bc27115c2f54310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, курская область, россия, дмитрий медведев, единая россия
Политика, Курская область, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области

Медведев призвал ЕР не расплескать доверие избирателей в Курской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" должна "не расплескать" и не растерять доверие избирателей Курской области, оказанное партии, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Наша партия должна ценить те результаты, которые получены в непростой ситуации. Это исключительно важно. Это то доверие, которым необходимо дорожить. Доверие, полученное в крайне непростой ситуации. И наша задача, задача всей партии "Единая Россия", партийной организации в Курской области, не расплескать, не растерять это доверие, а сохранить его на будущее", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаКурская областьРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала