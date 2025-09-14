https://ria.ru/20250914/rossiya-2041910681.html
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" должна "не расплескать" и не растерять доверие избирателей Курской области, оказанное партии, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Наша партия должна ценить те результаты, которые получены в непростой ситуации. Это исключительно важно. Это то доверие, которым необходимо дорожить. Доверие, полученное в крайне непростой ситуации. И наша задача, задача всей партии "Единая Россия", партийной организации в Курской области, не расплескать, не растерять это доверие, а сохранить его на будущее", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области
