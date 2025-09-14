https://ria.ru/20250914/rossiya-2041910681.html

Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области

Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области - РИА Новости, 14.09.2025

Медведев призвал ЕР не растерять доверие электората Курской области

"Единая Россия" должна "не расплескать" и не растерять доверие избирателей Курской области, оказанное партии, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T21:31:00+03:00

2025-09-14T21:31:00+03:00

2025-09-14T21:31:00+03:00

политика

курская область

россия

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193194_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_5555854222aa13b2d54f60a10bb7923b.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Единая Россия" должна "не расплескать" и не растерять доверие избирателей Курской области, оказанное партии, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Наша партия должна ценить те результаты, которые получены в непростой ситуации. Это исключительно важно. Это то доверие, которым необходимо дорожить. Доверие, полученное в крайне непростой ситуации. И наша задача, задача всей партии "Единая Россия", партийной организации в Курской области, не расплескать, не растерять это доверие, а сохранить его на будущее", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, россия, дмитрий медведев, единая россия