В ходе выборов зафиксировали больше 181 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК

2025-09-14T21:14:00+03:00
2025-09-14T21:14:00+03:00
2025-09-14T21:21:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. В ходе выборов зафиксирована 181 DDoS-атака на ресурсы Центральной избирательной комиссии, департамента информационных технологий Москвы и дистанционного электронного голосования общей продолжительностью 7 часов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре"Зафиксировано 181 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Дит Москвы и ДЭГ. Общая продолжительность DDoS-атак составила 7 часа 00 минут. Мощность в пике достигала 45,16 гигабит в секунду и 11,62 миллиона пакетов", - сказали в Роскомнадзоре.Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- проходят прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
