Рейтинг@Mail.ru
Медведев высказался о дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 14.09.2025 (обновлено: 21:24 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041907948.html
Медведев высказался о дистанционном электронном голосовании
Медведев высказался о дистанционном электронном голосовании - РИА Новости, 14.09.2025
Медведев высказался о дистанционном электронном голосовании
Дистанционное электронное голосование набирает популярность, это повышает представительность результатов выборов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T21:12:00+03:00
2025-09-14T21:24:00+03:00
политика
дмитрий медведев
единая россия
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_8b19d6acf04885471a8666be05c295d2.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование набирает популярность, это повышает представительность результатов выборов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Цифровое голосование, дистанционное голосование, электронное - оно тоже набирает популярность и показывает, что в ряде случаев людям просто удобнее использовать такой формат, но в конечном счете это повышает главное. А что главное в выборах? Их легитимность, то есть представительность результата, который получен", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971032653_11:0:2678:2000_1920x0_80_0_0_9a6b9e054effc2faf4705afa9bb60f1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, дмитрий медведев, единая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Единый день голосования — 2025
Медведев высказался о дистанционном электронном голосовании

Медведев: ДЭГ набирает популярность, это повышает представительность результатов

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование набирает популярность, это повышает представительность результатов выборов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Цифровое голосование, дистанционное голосование, электронное - оно тоже набирает популярность и показывает, что в ряде случаев людям просто удобнее использовать такой формат, но в конечном счете это повышает главное. А что главное в выборах? Их легитимность, то есть представительность результата, который получен", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Предварительные итоги выборов глав регионов России
Вчера, 17:17
 
ПолитикаДмитрий МедведевЕдиная РоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала