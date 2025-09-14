https://ria.ru/20250914/rossiya-2041907948.html
Медведев высказался о дистанционном электронном голосовании
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование набирает популярность, это повышает представительность результатов выборов, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Цифровое голосование, дистанционное голосование, электронное - оно тоже набирает популярность и показывает, что в ряде случаев людям просто удобнее использовать такой формат, но в конечном счете это повышает главное. А что главное в выборах? Их легитимность, то есть представительность результата, который получен", - сказал Медведев, подводя предварительные итоги ЕДГ-2025.
