Секретарь генсовета ЕР оценил шансы партии на текущих выборах
Секретарь генсовета ЕР оценил шансы партии на текущих выборах - РИА Новости, 14.09.2025
Секретарь генсовета ЕР оценил шансы партии на текущих выборах
Для "Единой России", судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев. РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для "Единой России", судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев."По предварительным результатам, которые на сегодняшний день есть, у нас вроде бы всё складывается достаточно неплохо", - сказал Якушев в ходе ВКС с региональными отделениями партии.
