Секретарь генсовета ЕР оценил шансы партии на текущих выборах

Секретарь генсовета ЕР оценил шансы партии на текущих выборах

Секретарь генсовета ЕР оценил шансы партии на текущих выборах

Для "Единой России", судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

14.09.2025

2025-09-14T21:10:00+03:00

2025-09-14T21:56:00+03:00

единая россия

владимир якушев

политика

единый день голосования — 2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для "Единой России", судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев."По предварительным результатам, которые на сегодняшний день есть, у нас вроде бы всё складывается достаточно неплохо", - сказал Якушев в ходе ВКС с региональными отделениями партии.

