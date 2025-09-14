Рейтинг@Mail.ru
21:10 14.09.2025 (обновлено: 21:56 14.09.2025)
Секретарь генсовета ЕР оценил шансы партии на текущих выборах
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для "Единой России", судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев."По предварительным результатам, которые на сегодняшний день есть, у нас вроде бы всё складывается достаточно неплохо", - сказал Якушев в ходе ВКС с региональными отделениями партии.
Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Для "Единой России", судя по предварительным результатам выборов, все складывается неплохо, сообщил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
"По предварительным результатам, которые на сегодняшний день есть, у нас вроде бы всё складывается достаточно неплохо", - сказал Якушев в ходе ВКС с региональными отделениями партии.
Предварительные итоги выборов глав регионов России
