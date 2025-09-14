https://ria.ru/20250914/rossiya-2041890910.html

РПЗ в Суэцком канале станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук

РПЗ в Суэцком канале станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук - РИА Новости, 14.09.2025

РПЗ в Суэцком канале станет точкой входа в Африку, заявил Оверчук

Российская промышленная зона (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте станет для российского бизнеса удобной точкой входа не только в Египет, но и в... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T19:20:00+03:00

2025-09-14T19:20:00+03:00

2025-09-14T19:20:00+03:00

египет

суэцкий канал

африка

алексей оверчук

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039604145_0:72:2770:1630_1920x0_80_0_0_354dbc2f4f7c151c3f20aa0be45be56a.jpg

КАИР, 14 сен - РИА Новости. Российская промышленная зона (РПЗ) в Экономической зоне Суэцкого канала в Египте станет для российского бизнеса удобной точкой входа не только в Египет, но и в целом в Африку, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. В воскресенье российская делегация под руководством Оверчука прибыла в Каир. В состав делегации вошли российские предприниматели и представители предпринимательских ассоциаций, заинтересованные в работе в РПЗ. "Целый ряд стран уже присутствует в этой зоне и разрабатывает свои участки. Участок удобно расположен вблизи морского порта Айн-Сохна, а также относительно железных и автомобильных дорог... Полагаем, что Российская промышленная зона станет для нашего бизнеса удобной точкой входа как в сам Египет, так и на Африканский континент", - заявил Оверчук. "В ходе визита поедем на площадку и вместе посмотрим. Египтяне расскажут о преимуществах своей экономической зоны... Будет происходить знакомство с самой зоной, условиями работы, льготами для резидентов зоны, готовности инфраструктуры и уже под это бизнес будет выстраивать свои планы. Поэтому на этом этапе очень важно, чтобы бизнес туда заехал, посмотрел, оценил свои возможности, соразмерил с имеющимися собственными инвестиционными планами", - рассказал российский вице-премьер.

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041890367.html

египет

суэцкий канал

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, суэцкий канал, африка, алексей оверчук, в мире