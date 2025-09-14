https://ria.ru/20250914/rossiya-2041889215.html

ГП направила в РКН свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам

ГП направила в РКН свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам - РИА Новости, 14.09.2025

ГП направила в РКН свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам

Генпрокуратура РФ с начала 2025 года направила в Роскомнадзор свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию с нарушением... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T19:09:00+03:00

2025-09-14T19:09:00+03:00

2025-09-14T19:09:00+03:00

технологии

россия

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года направила в Роскомнадзор свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию с нарушением закона, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров. "В целях защиты населения от деструктивного информационного воздействия, о котором здесь уже говорилось, в текущем году Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим с нарушением закона информацию", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.

https://ria.ru/20250914/rossija-2041880243.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество