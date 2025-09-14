https://ria.ru/20250914/rossiya-2041889215.html
ГП направила в РКН свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам
2025-09-14T19:09:00+03:00
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года направила в Роскомнадзор свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию с нарушением закона, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров. "В целях защиты населения от деструктивного информационного воздействия, о котором здесь уже говорилось, в текущем году Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим с нарушением закона информацию", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
