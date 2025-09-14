ГП направила в РКН свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам

Рейтинг@Mail.ru
19:09 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года направила в Роскомнадзор свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию с нарушением закона, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров. "В целях защиты населения от деструктивного информационного воздействия, о котором здесь уже говорилось, в текущем году Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим с нарушением закона информацию", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
технологии, россия, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Генпрокуратура РФ с начала 2025 года направила в Роскомнадзор свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим информацию с нарушением закона, сообщил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму Генпрокуратуры России Алексей Жафяров.
"В целях защиты населения от деструктивного информационного воздействия, о котором здесь уже говорилось, в текущем году Генеральной прокуратурой в Роскомнадзор направлено свыше 600 требований об ограничении доступа к сайтам, распространяющим с нарушением закона информацию", - рассказал он, выступая в информационном центре ЦИК РФ.
ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года
