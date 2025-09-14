В Коми явка на выборах главы региона составила 36,17 процента
Информационный центр ЦИК России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Явка избирателей в республике Коми, где проходят выборы главы региона, депутатов госсовета Коми VIII созыва, а также выборы в органы местного самоуправления, по данным на 18.00 мск в воскресенье составила 36,17%, сообщила республиканская избирательная комиссия.
"На 18 часов в Республике Коми проголосовали 36,17% избирателей, в том числе из подавших заявление на ДЭГ (дистанционное электронное голосование – ред.) – 88,28%", – говорится в сообщении на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте".
На пост главы Коми претендуют врио главы республики Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), а также Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").
На предыдущих выборах главы региона, которые прошли 13 сентября 2020 года, явка избирателей по состоянию на 18.00 мск составляла 28,5%, следует из материалов региональной избирательной комиссии.
Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.