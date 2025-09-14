Рейтинг@Mail.ru
Прокуроры возбудили более сотни дел за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 14.09.2025
18:43 14.09.2025
Прокуроры возбудили более сотни дел за участие в нежелательных организациях
Прокуроры возбудили более сотни дел за участие в нежелательных организациях
россия
общество
генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Прокуроры с начала 2025 года возбудили более 130 административных дел за участие в признанных нежелательными в РФ организациях, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму ГП РФ Алексей Жафяров. "За участие в деятельности подобных объединений в рассматриваемом периоде, в течение этого года, возбуждено свыше 130 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК.
россия
россия, общество, генеральная прокуратура рф
Россия, Общество, Генеральная прокуратура РФ
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Прокуроры с начала 2025 года возбудили более 130 административных дел за участие в признанных нежелательными в РФ организациях, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму ГП РФ Алексей Жафяров.
"За участие в деятельности подобных объединений в рассматриваемом периоде, в течение этого года, возбуждено свыше 130 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК.
ГП признала нежелательными более 60 иностранных организаций с начала года
Россия Общество Генеральная прокуратура РФ
 
 
