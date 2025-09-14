https://ria.ru/20250914/rossiya-2041886179.html
Прокуроры возбудили более сотни дел за участие в нежелательных организациях
Прокуроры возбудили более сотни дел за участие в нежелательных организациях - РИА Новости, 14.09.2025
Прокуроры возбудили более сотни дел за участие в нежелательных организациях
Прокуроры с начала 2025 года возбудили более 130 административных дел за участие в признанных нежелательными в РФ организациях, заявил замначальника управления... РИА Новости, 14.09.2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Прокуроры с начала 2025 года возбудили более 130 административных дел за участие в признанных нежелательными в РФ организациях, заявил замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, противодействии экстремизму и терроризму ГП РФ Алексей Жафяров. "За участие в деятельности подобных объединений в рассматриваемом периоде, в течение этого года, возбуждено свыше 130 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - сказал он, выступая в информационном центре ЦИК.
