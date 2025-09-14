Рейтинг@Mail.ru
18:33 14.09.2025 (обновлено: 19:28 14.09.2025)
Явка на дистанционное электронное голосование составляет 90 процентов
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Явка на дистанционное электронное голосование составляет 90%, говорится на сайте Минцифры."Голосование уже завершилось в Магаданской, Томской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае. В 18 регионах оно продолжится до 20:00 по местному времени. На 18:00 мск 14 сентября на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 миллиона человек", — говорится в публикации. В число регионов лидеров вошли Северная Осетия — Алания, Смоленская область, Чувашия, Архангельская, Белгородская, Костромская, Магаданская, Свердловская области, Удмуртия, Липецкая область, Калужская, Новгородская, Ростовская, Самарская области.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Явка на дистанционное электронное голосование составляет 90%, говорится на сайте Минцифры.
"Голосование уже завершилось в Магаданской, Томской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае. В 18 регионах оно продолжится до 20:00 по местному времени. На 18:00 мск 14 сентября на федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 1,5 миллиона человек", — говорится в публикации.
В число регионов лидеров вошли Северная Осетия — Алания, Смоленская область, Чувашия, Архангельская, Белгородская, Костромская, Магаданская, Свердловская области, Удмуртия, Липецкая область, Калужская, Новгородская, Ростовская, Самарская области.

Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего по стране проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
