На втором пути ж/д участка под Орлом завершились восстановительные работы

На втором пути ж/д участка под Орлом завершились восстановительные работы - РИА Новости, 14.09.2025

На втором пути ж/д участка под Орлом завершились восстановительные работы

Железнодорожники завершили восстановительные работы на втором пути участка в Орловской области после ЧП, движение на перегоне идёт по обоим путям штатно,... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T17:42:00+03:00

2025-09-14T17:42:00+03:00

2025-09-14T18:14:00+03:00

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Железнодорожники завершили восстановительные работы на втором пути участка в Орловской области после ЧП, движение на перегоне идёт по обоим путям штатно, сообщили в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД)."Железнодорожники завершили восстановительные работы на втором пути участка Малоархангельск – Глазуновка Орловской области. В настоящее время движение поездов на перегоне осуществляется по обоим путям в штатном режиме", - говорится в Telegram-канале МЖД.В ведомстве отметили, что за поездами, которые задерживаются в пути следования, установлен диспетчерский контроль."Организовано информирование пассажиров. На вокзалах Курска, Орла, а также Курском, Киевском, Павелецком и Восточном вокзалах столицы выделен дополнительный персонал для помощи пассажирам", - добавили в МЖД.В субботу губернатор Орловской области Андрей Клычков заявлял, что взрывные устройства обнаружены на территории региона при проверке железнодорожных путей, при подрыве одного из устройств два человека погибли, еще один пострадал.Утром в воскресенье "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) сообщала, что в связи с изменением маршрута следования по территории Орловской области с отставанием от графика идут 17 поездов.

