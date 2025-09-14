Рейтинг@Mail.ru
Москалькова предложила расширить возможности ДЭГ - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041848388.html
Москалькова предложила расширить возможности ДЭГ
Москалькова предложила расширить возможности ДЭГ - РИА Новости, 14.09.2025
Москалькова предложила расширить возможности ДЭГ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Общественную палату РФ (ОП РФ) с предложением расширить возможности дистанционного... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:21:00+03:00
2025-09-14T15:21:00+03:00
общество
россия
москва
татьяна москалькова
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
единый день голосования — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_0:128:2448:1505_1920x0_80_0_0_615a5a5bf99b0d583752996d6cdbbf22.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Общественную палату РФ (ОП РФ) с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России. Пресс-брифинг ситуационного центра ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием на тему "Общественное наблюдение в закрытых, медицинских и социальных учреждениях. Обеспечение доступной среды для голосования" прошел в воскресенье в Москве в ОП РФ. "Возрастает потребность в дистанционном электронном голосовании… И мы просили Общественную палату поддержать наше предложение в ЦИК о том, чтобы эта форма, которая представлена сегодня в 24 регионах, развивалась и дальше", - сказала Москалькова в ходе брифинга. Москалькова отметила, что граждане обращаются с вопросами о дистанционном электронном голосовании. Она привела примеры, когда из-за процедурных ограничений или отсутствия такой формы в ряде регионов избиратели не смогли реализовать своё право. По её словам, практика ДЭГ востребована, удобна для людей и повышает уровень доступности и легитимности выборов. Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев поддержал предложение Москальковой. "Что касается вашего предложения поддержать обращение по ДЭГу, мы здесь готовы. Более того, на протяжении многих лет мы как раз занимаемся и продвижением ДЭГ. Более того, у нас есть в Общественной палате отдельная процедура общественного контроля за ДЭГ. И отдельный золотой стандарт контроля за дистанционным электронным голосованием", - сказал Григорьев. Он также напомнил, что в ОП РФ ежедневно формируют цифровой сейф-пакет, копируя зашифрованное содержимое цифровой урны с бюллетенями. Григорьев подчеркнул, что при этом невозможно определить, кто и как голосовал, но можно убедиться в сохранности каждого бюллетеня. По его словам, такая процедура позволяет в дальнейшем проверить, вносились ли изменения в цифровую урну, и проводится для обеспечения контроля. В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
https://ria.ru/20250611/pamfilova-2022198171.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593840421_136:0:2312:1632_1920x0_80_0_0_ab35660f311ecc12c3009c598387b73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, москва, татьяна москалькова, максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), единый день голосования — 2025
Общество, Россия, Москва, Татьяна Москалькова, Максим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии), Единый день голосования — 2025
Москалькова предложила расширить возможности ДЭГ

Москалькова предложила ОП России расширить возможности ДЭГ

© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Общественную палату РФ (ОП РФ) с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России.
Пресс-брифинг ситуационного центра ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием на тему "Общественное наблюдение в закрытых, медицинских и социальных учреждениях. Обеспечение доступной среды для голосования" прошел в воскресенье в Москве в ОП РФ.
"Возрастает потребность в дистанционном электронном голосовании… И мы просили Общественную палату поддержать наше предложение в ЦИК о том, чтобы эта форма, которая представлена сегодня в 24 регионах, развивалась и дальше", - сказала Москалькова в ходе брифинга.
Москалькова отметила, что граждане обращаются с вопросами о дистанционном электронном голосовании. Она привела примеры, когда из-за процедурных ограничений или отсутствия такой формы в ряде регионов избиратели не смогли реализовать своё право. По её словам, практика ДЭГ востребована, удобна для людей и повышает уровень доступности и легитимности выборов. Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев поддержал предложение Москальковой.
"Что касается вашего предложения поддержать обращение по ДЭГу, мы здесь готовы. Более того, на протяжении многих лет мы как раз занимаемся и продвижением ДЭГ. Более того, у нас есть в Общественной палате отдельная процедура общественного контроля за ДЭГ. И отдельный золотой стандарт контроля за дистанционным электронным голосованием", - сказал Григорьев.
Он также напомнил, что в ОП РФ ежедневно формируют цифровой сейф-пакет, копируя зашифрованное содержимое цифровой урны с бюллетенями. Григорьев подчеркнул, что при этом невозможно определить, кто и как голосовал, но можно убедиться в сохранности каждого бюллетеня. По его словам, такая процедура позволяет в дальнейшем проверить, вносились ли изменения в цифровую урну, и проводится для обеспечения контроля.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Памфилова рассказала о дистанционном голосовании в ЕДГ-2025
11 июня, 11:40
 
ОбществоРоссияМоскваТатьяна МоскальковаМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Единый день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала