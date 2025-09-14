https://ria.ru/20250914/rossiya-2041848388.html

Москалькова предложила расширить возможности ДЭГ

Москалькова предложила расширить возможности ДЭГ - РИА Новости, 14.09.2025

Москалькова предложила расширить возможности ДЭГ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Общественную палату РФ (ОП РФ) с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России.

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Общественную палату РФ (ОП РФ) с предложением расширить возможности дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в России. Пресс-брифинг ситуационного центра ОП РФ по общественному наблюдению за голосованием на тему "Общественное наблюдение в закрытых, медицинских и социальных учреждениях. Обеспечение доступной среды для голосования" прошел в воскресенье в Москве в ОП РФ. "Возрастает потребность в дистанционном электронном голосовании… И мы просили Общественную палату поддержать наше предложение в ЦИК о том, чтобы эта форма, которая представлена сегодня в 24 регионах, развивалась и дальше", - сказала Москалькова в ходе брифинга. Москалькова отметила, что граждане обращаются с вопросами о дистанционном электронном голосовании. Она привела примеры, когда из-за процедурных ограничений или отсутствия такой формы в ряде регионов избиратели не смогли реализовать своё право. По её словам, практика ДЭГ востребована, удобна для людей и повышает уровень доступности и легитимности выборов. Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ, сопредседатель координационного совета при ОП РФ Максим Григорьев поддержал предложение Москальковой. "Что касается вашего предложения поддержать обращение по ДЭГу, мы здесь готовы. Более того, на протяжении многих лет мы как раз занимаемся и продвижением ДЭГ. Более того, у нас есть в Общественной палате отдельная процедура общественного контроля за ДЭГ. И отдельный золотой стандарт контроля за дистанционным электронным голосованием", - сказал Григорьев. Он также напомнил, что в ОП РФ ежедневно формируют цифровой сейф-пакет, копируя зашифрованное содержимое цифровой урны с бюллетенями. Григорьев подчеркнул, что при этом невозможно определить, кто и как голосовал, но можно убедиться в сохранности каждого бюллетеня. По его словам, такая процедура позволяет в дальнейшем проверить, вносились ли изменения в цифровую урну, и проводится для обеспечения контроля. В единый день голосования 14 сентября 2025 года проходят около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.

