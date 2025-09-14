https://ria.ru/20250914/rossiya-2041836517.html

На учениях "Запад-2025" отработали освобождение захваченного предприятия

На учениях "Запад-2025" отработали освобождение захваченного предприятия - РИА Новости, 14.09.2025

На учениях "Запад-2025" отработали освобождение захваченного предприятия

В ходе совместного российско-белорусского стратегического учения "Запад-2025" отрабатывались действия общевойскового резерва по освобождению захваченного... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T14:36:00+03:00

2025-09-14T14:36:00+03:00

2025-09-14T14:36:00+03:00

белоруссия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

учения "запад-2025"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041704936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398c2561e8bfa67ded345351f34c46da.jpg

МИНСК, 14 сен - РИА Новости. В ходе совместного российско-белорусского стратегического учения "Запад-2025" отрабатывались действия общевойскового резерва по освобождению захваченного незаконным вооруженным формированием предприятия, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии. "Розыгрыш тактического эпизода, в ходе которого отрабатываются действия общевойскового резерва по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, захвативших часть авиаремонтного предприятия, прошел на полигоне МЧС "Светлая Роща", - говорится в сообщении. По информации минобороны, для ведения разведки и оценки результатов боевых действий активно применялись БЛА. После детальной разведки к действиям приступили штурмовые группы: на первом этапе осуществляется блокирование предприятия; на втором — уничтожение условного противника и передача объекта под охрану территориальным войскам. "Утром 14 сентября условный противник захватил один из объектов критической инфраструктуры государства. Наше подразделение получило задачу выйти на рубеж блокирования. Совершили марш по дорогам общего пользования при поддержке нашей авиации. Выдвинулись на указанный рубеж, заняли его, блокировали противника", - рассказал командир воинской части Вооруженных сил Белоруссии. По его словам, было организовано взаимодействие с союзниками, а также с подразделениями территориальной обороны и МЧС. "Взаимодействие было организовано с нашими союзниками. Мы заходили первые, в дальнейшем при поддержке бронегруппы нашего подразделения нанесли огневое поражение с закрытых огневых позиций и действиями штурмовых групп заняли указанный рубеж. В дальнейшем наши союзники осуществили штурм трех зданий, зачистили их, противник был уничтожен в ходе отработки данного вопроса. Осуществили эвакуацию раненых военнослужащих с поля боя", - сообщил командир части. Он сообщил, что, по сценарию, противник поджег часть авиаремонтного завода, и под прикрытием подразделений сотрудники МЧС осуществили тушение пожаров. "Взаимодействие организовать несложно: мы говорим все на русском языке, поэтому друг друга понимаем с полуслова. Сигналы управления у нас одинаковые, позывные, короткие сигналы — вопросов нет", - заметил военный. На территории Белоруссии совместное стратегическое учение "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

https://ria.ru/20250914/rossiya-2041832541.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), учения "запад-2025", в мире