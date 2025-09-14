Рейтинг@Mail.ru
Председатель избиркома Кубани рассказал о борьбе с фейками на выборах - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 14.09.2025 (обновлено: 14:23 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/rossiya-2041833237.html
Председатель избиркома Кубани рассказал о борьбе с фейками на выборах
Председатель избиркома Кубани рассказал о борьбе с фейками на выборах - РИА Новости, 14.09.2025
Председатель избиркома Кубани рассказал о борьбе с фейками на выборах
Борьба с фейками на выборах в Краснодарском крае будет продолжаться, сообщил во время видеоконференции с информационным центром ЦИК РФ председатель избиркома... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:22:00+03:00
2025-09-14T14:23:00+03:00
общество
краснодарский край
элла памфилова
цик рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e28fe534633fa40c9657b970a3984ec.jpg
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Борьба с фейками на выборах в Краснодарском крае будет продолжаться, сообщил во время видеоконференции с информационным центром ЦИК РФ председатель избиркома региона Алексей Черненко. По информации председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, первоисточником фейка стал кандидат в губернаторы Краснодарского края от "одной уважаемой партии". Она рассказала, что в соцсетях распространялось изображение акта о готовности к работе оборудования на избирательном участке - результаты тестирования сканера. По ее словам, документ пытаются выдать за результаты голосования. "За вчерашний день было у нас 73 обращения во все средства, из всех источников во все уровни комиссии... и касалось это только шести муниципальных образований из 44... В сети интернет 43 сообщения выявили своим мониторингом на эту тему. Из них 36 от имени как раз вот кандидата, о котором мы сегодня говорили. Та же самая картина повторилась и сегодня. Поэтому в любом случае мы будем на это реагировать, мы будем тратить свое здоровье, нервы и силы. Мы будем это опровергать", - сказал Черненко. Он отметил, что этот человек неоднократно выдвигается в качестве кандидата. "И, к сожалению, мысль о том, что это просто незнание законодательства, меня не посещает. Мне кажется, мы приходим к выводу, что идет целенаправленная работа группы, я бы так сказал, группы внутри регионального отделения одной политической партии", - добавил председатель краевого избиркома. На каждое такое сообщение реагирует избирательная комиссия, подчеркнул Черненко. "Какой бы ни был, как вы сказали, комариный писк, на каждый писк мы реагируем. На каждый участок выезжает председатель территориальной избирательной комиссии, если есть какие-то вопросы, выезжают сотрудники полиции", - сказал он.
https://ria.ru/20250914/javka-2041828845.html
https://ria.ru/20250914/kostyuk-2041827812.html
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041820610_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_7720a29ca24b9bf81ff47094119555ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, краснодарский край, элла памфилова, цик рф
Общество, Краснодарский край, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Председатель избиркома Кубани рассказал о борьбе с фейками на выборах

Черненко: борьба с фейками на выборах в Краснодарском крае будет продолжаться

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края и депутатов городской думы Краснодара
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Борьба с фейками на выборах в Краснодарском крае будет продолжаться, сообщил во время видеоконференции с информационным центром ЦИК РФ председатель избиркома региона Алексей Черненко.
По информации председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, первоисточником фейка стал кандидат в губернаторы Краснодарского края от "одной уважаемой партии". Она рассказала, что в соцсетях распространялось изображение акта о готовности к работе оборудования на избирательном участке - результаты тестирования сканера. По ее словам, документ пытаются выдать за результаты голосования.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 46 процентов
Вчера, 14:04
"За вчерашний день было у нас 73 обращения во все средства, из всех источников во все уровни комиссии... и касалось это только шести муниципальных образований из 44... В сети интернет 43 сообщения выявили своим мониторингом на эту тему. Из них 36 от имени как раз вот кандидата, о котором мы сегодня говорили. Та же самая картина повторилась и сегодня. Поэтому в любом случае мы будем на это реагировать, мы будем тратить свое здоровье, нервы и силы. Мы будем это опровергать", - сказал Черненко.
Он отметил, что этот человек неоднократно выдвигается в качестве кандидата.
"И, к сожалению, мысль о том, что это просто незнание законодательства, меня не посещает. Мне кажется, мы приходим к выводу, что идет целенаправленная работа группы, я бы так сказал, группы внутри регионального отделения одной политической партии", - добавил председатель краевого избиркома.
На каждое такое сообщение реагирует избирательная комиссия, подчеркнул Черненко.
"Какой бы ни был, как вы сказали, комариный писк, на каждый писк мы реагируем. На каждый участок выезжает председатель территориальной избирательной комиссии, если есть какие-то вопросы, выезжают сотрудники полиции", - сказал он.
Мария Костюк - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Костюк лидирует на выборах губернатора ЕАО
Вчера, 13:49
 
ОбществоКраснодарский крайЭлла ПамфиловаЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала