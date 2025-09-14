https://ria.ru/20250914/rossiya-2041833237.html

Председатель избиркома Кубани рассказал о борьбе с фейками на выборах

Председатель избиркома Кубани рассказал о борьбе с фейками на выборах - РИА Новости, 14.09.2025

Председатель избиркома Кубани рассказал о борьбе с фейками на выборах

Борьба с фейками на выборах в Краснодарском крае будет продолжаться, сообщил во время видеоконференции с информационным центром ЦИК РФ председатель избиркома... РИА Новости, 14.09.2025

КРАСНОДАР, 14 сен – РИА Новости. Борьба с фейками на выборах в Краснодарском крае будет продолжаться, сообщил во время видеоконференции с информационным центром ЦИК РФ председатель избиркома региона Алексей Черненко. По информации председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, первоисточником фейка стал кандидат в губернаторы Краснодарского края от "одной уважаемой партии". Она рассказала, что в соцсетях распространялось изображение акта о готовности к работе оборудования на избирательном участке - результаты тестирования сканера. По ее словам, документ пытаются выдать за результаты голосования. "За вчерашний день было у нас 73 обращения во все средства, из всех источников во все уровни комиссии... и касалось это только шести муниципальных образований из 44... В сети интернет 43 сообщения выявили своим мониторингом на эту тему. Из них 36 от имени как раз вот кандидата, о котором мы сегодня говорили. Та же самая картина повторилась и сегодня. Поэтому в любом случае мы будем на это реагировать, мы будем тратить свое здоровье, нервы и силы. Мы будем это опровергать", - сказал Черненко. Он отметил, что этот человек неоднократно выдвигается в качестве кандидата. "И, к сожалению, мысль о том, что это просто незнание законодательства, меня не посещает. Мне кажется, мы приходим к выводу, что идет целенаправленная работа группы, я бы так сказал, группы внутри регионального отделения одной политической партии", - добавил председатель краевого избиркома. На каждое такое сообщение реагирует избирательная комиссия, подчеркнул Черненко. "Какой бы ни был, как вы сказали, комариный писк, на каждый писк мы реагируем. На каждый участок выезжает председатель территориальной избирательной комиссии, если есть какие-то вопросы, выезжают сотрудники полиции", - сказал он.

