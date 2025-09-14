Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома" - РИА Новости, 14.09.2025
14:18 14.09.2025
Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома"
Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома"
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома" в Единый день голосования с 12.20, специалисты компании устраняют аварию, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "Четырнадцатого сентября в 12.20 фиксируется сбой на сети "Ростелеком". Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 - отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети. Авария в процессе устранения специалистами "Ростелеком", - сказал Ижко. Он отметил, что в период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксированы 110 аварийных ситуаций на сетях связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий всех уровней. "Приняты меры реагирования по их восстановлению", - добавил представитель РКН.
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роскомнадзор зафиксировал сбой на сети "Ростелекома" в Единый день голосования с 12.20, специалисты компании устраняют аварию, заявил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко.
"Четырнадцатого сентября в 12.20 фиксируется сбой на сети "Ростелеком". Проблемы с магистральным маршрутизатором на М10 - отказ линейных плат. Возможна деградация трафика на магистральной сети. Авария в процессе устранения специалистами "Ростелеком", - сказал Ижко.
Он отметил, что в период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксированы 110 аварийных ситуаций на сетях связи, которые обеспечивают работу избирательных комиссий всех уровней.
"Приняты меры реагирования по их восстановлению", - добавил представитель РКН.
