Неизвестный устроил стрельбу во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Неизвестный в субботу ночью устроил стрельбу во Владивостоке, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщила прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в субботу ночью в районе улицы Некрасовской во Владивостоке, где неизвестные нарушали общественный порядок. "Один из участников происшествия демонстративно произвёл выстрелы из предмета, похожего на пистолет... Прокуратура контролирует установление обстоятельств стрельбы во Владивостоке", - говорится в сообщении. По инициативе прокуратуры полиция проводит процессуальную проверку, ее результаты находятся на контроле, информирует надзорное ведомство. "Стрельба произошла возле китайского кафе", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, не уточнив других подробностей.
