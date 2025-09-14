Неизвестный устроил стрельбу во Владивостоке

Рейтинг@Mail.ru
14:08 14.09.2025
происшествия
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Неизвестный в субботу ночью устроил стрельбу во Владивостоке, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщила прокуратура Приморья. По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в субботу ночью в районе улицы Некрасовской во Владивостоке, где неизвестные нарушали общественный порядок. "Один из участников происшествия демонстративно произвёл выстрелы из предмета, похожего на пистолет... Прокуратура контролирует установление обстоятельств стрельбы во Владивостоке", - говорится в сообщении. По инициативе прокуратуры полиция проводит процессуальную проверку, ее результаты находятся на контроле, информирует надзорное ведомство. "Стрельба произошла возле китайского кафе", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, не уточнив других подробностей.
владивосток
происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 сен - РИА Новости. Неизвестный в субботу ночью устроил стрельбу во Владивостоке, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщила прокуратура Приморья.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошёл в субботу ночью в районе улицы Некрасовской во Владивостоке, где неизвестные нарушали общественный порядок.
"Один из участников происшествия демонстративно произвёл выстрелы из предмета, похожего на пистолет... Прокуратура контролирует установление обстоятельств стрельбы во Владивостоке", - говорится в сообщении.
По инициативе прокуратуры полиция проводит процессуальную проверку, ее результаты находятся на контроле, информирует надзорное ведомство.
"Стрельба произошла возле китайского кафе", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, не уточнив других подробностей.
Происшествия
 
 
