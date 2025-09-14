https://ria.ru/20250914/rossiya-2041819142.html

ВС России поразили центры подготовки украинских операторов БПЛА

2025-09-14T12:56:00+03:00

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников на Украине, сообщили в Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем", — говорится в сводке.Российские бойцы также нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. А силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 361 БПЛА самолетного типа.С начала спецоперации потери противника составили:

