ВС России поразили центры подготовки украинских операторов БПЛА

ВС РФ поразили центры подготовки украинских операторов БПЛА и пункты дислокации
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников на Украине, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем", — говорится в сводке.
Российские бойцы также нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. А силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 361 БПЛА самолетного типа.
С начала спецоперации потери противника составили:
- 667 самолетов;
- 283 вертолета;
- 84 069 дронов;
- 628 ЗРК;
- 25 096 танков и других ББМ;
- 1591 боевая машина РСЗО;
- 29 555 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 41 743 единицы специальной военной автомобильной техники.
