ВС России поразили центры подготовки украинских операторов БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 14.09.2025 (обновлено: 13:30 14.09.2025)
ВС России поразили центры подготовки украинских операторов БПЛА
ВС России поразили центры подготовки украинских операторов БПЛА
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников на Украине, сообщили в Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем", — говорится в сводке.Российские бойцы также нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. А силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 361 БПЛА самолетного типа.С начала спецоперации потери противника составили:
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение центрам подготовки операторов беспилотников на Украине, сообщили в Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем", — говорится в сводке.
"Немец" теперь — редкость". С чем столкнулись бойцы в ДНР
8 сентября, 08:00
"Немец" теперь — редкость". С чем столкнулись бойцы в ДНР
8 сентября, 08:00
Российские бойцы также нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. А силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы, снаряд РСЗО HIMARS американского производства и 361 БПЛА самолетного типа.
С начала спецоперации потери противника составили:
  • 667 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 84 069 дронов;
  • 628 ЗРК;
  • 25 096 танков и других ББМ;
  • 1591 боевая машина РСЗО;
  • 29 555 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 41 743 единицы специальной военной автомобильной техники.
