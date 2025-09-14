https://ria.ru/20250914/rossiya-2041775899.html

Не только запрягли, но и полетели: русская тройка вернулась

Не только запрягли, но и полетели: русская тройка вернулась - РИА Новости, 14.09.2025

Не только запрягли, но и полетели: русская тройка вернулась

У каждого времени — свои песни. И свой транспорт. И свои отношения с огромными нашими пространствами. Перемещение (а еще лучше — перемещение быстрое и... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T08:00:00+03:00

2025-09-14T08:00:00+03:00

2025-09-14T18:10:00+03:00

аналитика

россия

москва

новая москва

москино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041742347_0:104:1536:968_1920x0_80_0_0_8ffcd650916596899ed1d88794f1b4a6.jpg

У каждого времени — свои песни. И свой транспорт. И свои отношения с огромными нашими пространствами. Перемещение (а еще лучше — перемещение быстрое и безусильное, почти на лету, для пассажиров) для нашей страны — вопрос жизни.Традиционно в столичный День города, отмечаемый в эти выходные, российский президент и московский мэр открывают новые станции метро. Событие важное. Даже ключевое — мы ж понимаем, как сложно давалась проходка, метр за метром, туннелей в центре города с мощнейшей и сложнейшей подземной инфраструктурой.Открытие станций на юго-западе Москвы и Новой Москвы рифмовалось, поскольку совпадало по времени и месту события, с полетом русских троек на территории парка "Москино".Русская тройка — запряжка лошадей особым образом, чтобы быстро добраться самим до места назначения. Или довезти туда товары. Или доставить почту. Тройка — метро тех веков, когда про нас было принято говорить, что, мол, "медленно запрягаем". Вранье полное — как и многое из досужих вымыслов, что западники про нас тиражировали.В России, империи, как давеча, или в республике, как нынче, запрягать медленно было смерти подобно. Мы бы не выжили ни как общность, ни как государство, если б ту самую, описанную нашим гениальным Гоголем Николаем Васильевичем тройку готовили к пути не спеша.Вообще история освоения русскими России без трех лошадок, трех коней, да как хотите их назовите, была бы ужасно неполной. Под запряжку коренника (жеребец, что в центре и на "рысях") и пристяжных (подружки-лошадки, идущие мощным галопом) приспособили, потому что двигаться русским из пункта А в пункт Б, да еще с заездом в пункт В требовалось стремительно. И так, чтобы не уставать. Ни ямщику. Ни пассажирам. И чтобы не растрясать груз. А еще правило приезжать по расписанию тогда никто не отменял.Тройка не была прототипом железнодорожного транспорта, она с полным основанием может считаться чем-то вроде метро эпохи старины глубокой.Демократичная, недорогая и быстрая — русская тройка оказалась одной из закономерных жертв механики и прогресса.Пришедшие на смену лошадкам, этим скромным и безотказным вечным спутникам российского работящего человека, наземные и, главное, подземные виды транспорта, к тройке оказались безжалостны.Русская тройка вышла из обращения. А ямщики, эти "водители кобыл", наверняка пополнили в свое время ряды метростроевцев.Лошади, незаменимые соратники людей, из повседневных товарищей гомо сапиенс стали невероятно дорогой и престижной игрушкой. Верховая езда, конкуры, дерби, стипль-чезы — стиль жизни просто обеспеченных и очень обеспеченных людей. Среди всей этой роскоши наша скромница-тройка затерялась.Ни нарядность орловских рысаков (конной породы, выведенной с прицелом в том числе и для запряжки в тройке), ни что эта самая тройка — колоссальный феномен в нашей культуре (от упомянутых уже гоголевских "Мертвых душ" до "Коней привередливых" Высоцкого) саму идею такой лихой, единственной в мире и разноаллюрной (когда у лошадей неодинаковый бег) запряжки спасти не сумели.Длительный идеализм в наших отношениях с Западом, романтизация этого Запада, от которых мы сейчас избавляемся и избавляем наше сознание, отвлекли нас от очень многих черт и деталей нашей собственной жизни. И помешали нам их сберечь. Жокеи нам тогда казались милее ямщиков. Но времена поменялись. И мы тоже изменились.Сегодня, возвращаясь к нашим исконным корням и нашей национальной кроне, закономерно вспомнили и про тройку. Она начинает рулить, начинает задавать тренды, формируя тенденции в российском конном спорте. Заезды на тройках уже включаются в программы престижных спортивных состязаний.В том, что касается коней и конников, нам точно не в чем завидовать Западу или ему подражать. Пусть сначала там выведут красавцев орловских рысаков, выносливых и ярких, пусть придумают, как ездить на дальние расстояния, когда степь да степь кругом на многие сотни верст. Пусть научатся тройкой управлять — на высокой (полсотни километров в час) скорости, а мы посмотрим, справятся ли они.Для нас тройка сегодня — та сама фамильная драгоценность, которая валялась, потускневшая и запылившаяся, на дне шкатулки. Нашлись активисты, которые взяли на себя труд тройку почистить и подшлифовать. Она от заботы такой засверкала.Тройка лошадей и транспортная московская карта "Тройка", которой расплачиваются в том числе и в столичном метро, пришедшем на смену русской тройке, — яркий пример преемственности традиций в нашем общественном транспорте. И это, на самом деле, не может не радовать.Русской тройке, новой, возрожденной из той, прежней, ее рысакам и ее возницам — во всех смыслах слова — долгого и необгонимого полета!

https://rsport.ria.ru/20250730/troyki-2032373962.html

https://ria.ru/20250913/troyka-2041714499.html

https://rsport.ria.ru/20250619/russkaya-troyka-2023995580.html

https://rsport.ria.ru/20250816/tarusa-2035817158.html

https://ria.ru/20250903/tramp-2039278640.html

россия

москва

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, россия, москва, новая москва, москино