В Роспотребнадзоре рассказали, кому не следует есть сырую пищу на ярмарках
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями следует избегать употребления сырой или недостаточно обработанной пищи во время праздников урожая и тематических ярмарок, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что в этот период увеличивается объём торговли свежими овощами, фруктами и продуктами местного производства, возрастает число уличных точек продажи и мест питания, поэтому важно соблюдение простых правил гигиены и безопасного обращения с пищей. "Покупателям рекомендуется выбирать только надёжных продавцов и торговые точки, где соблюдаются все условия хранения и приготовления продуктов. Обращайте внимание на чистоту прилавков и посуды, на наличие упаковки и маркировки у готовой продукции", - пояснили в Роспотребнадзоре. Там рекомендовали избегать покупки молока, молочных продуктов, а также мясных и рыбных изделий у непроверенных производителей. "Для транспортировки используйте сумки или контейнеры с термоизоляцией и кладите продукты в холодильник как можно скорее. Овощи и фрукты, в том числе употребляемые без кожуры, следует тщательно промыть под проточной водой", - добавили в ведомстве. В пресс-службе уточнили, что готовые к употреблению блюда, непосредственно употребляемые на месте, должны быть горячими или храниться при безопасной температуре. "Детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями следует избегать употребления сырой или недостаточно обработанной пищи, при сомнениях в качестве необходимо отказаться от покупки", - рассказали в Роспотребнадзоре. При появлении симптомов кишечной инфекции таких как тошнота, рвота, повышенная температура, боли в животе или водянистый стул в ведомстве рекомендовали незамедлительно обратиться к врачу, не заниматься самолечением и не готовить пищу для других до полного выздоровления. "Если есть уверенность, что заболевание связано с покупкой или употреблением конкретного продукта, следует сообщить об этом в территориальные органы Роспотребнадзора", - подчеркнули там.
