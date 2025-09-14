https://ria.ru/20250914/roskomnadzor-2041889068.html

В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с недостоверной информацией о выборах

В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с недостоверной информацией о выборах - РИА Новости, 14.09.2025

В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с недостоверной информацией о выборах

Роскомнадзор с начала 2025 года ограничил доступ к более чем 19 тысячам интернет-страниц, содержащих недостоверную информацию о выборах, сообщил врио начальника РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T19:08:00+03:00

2025-09-14T19:08:00+03:00

2025-09-14T19:08:00+03:00

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94612/00/946120056_0:492:4928:3264_1920x0_80_0_0_17c826b809b35834c32528d1b3721168.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2025 года ограничил доступ к более чем 19 тысячам интернет-страниц, содержащих недостоверную информацию о выборах, сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "С начала 2025 года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент, либо ведомство ограничило доступ к более 19 тысячам интернет-страниц, содержащим недостоверную информацию (о выборах - ред.), 36 интернет-страницам с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях", - сказал он в информационном центре ЦИК.

https://ria.ru/20250914/vybory-2039086762.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, единый день голосования — 2025