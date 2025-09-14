https://ria.ru/20250914/roskomnadzor-2041889068.html
В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с недостоверной информацией о выборах
В Роскомнадзоре рассказали о борьбе с недостоверной информацией о выборах
Роскомнадзор с начала 2025 года ограничил доступ к более чем 19 тысячам интернет-страниц, содержащих недостоверную информацию о выборах, сообщил врио начальника РИА Новости, 14.09.2025
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Роскомнадзор с начала 2025 года ограничил доступ к более чем 19 тысячам интернет-страниц, содержащих недостоверную информацию о выборах, сообщил врио начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Александр Ижко. "С начала 2025 года по требованию Роскомнадзора владельцы интернет-ресурсов удалили запрещенный контент, либо ведомство ограничило доступ к более 19 тысячам интернет-страниц, содержащим недостоверную информацию (о выборах - ред.), 36 интернет-страницам с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях", - сказал он в информационном центре ЦИК.
россия
Новости
ru-RU
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, единый день голосования — 2025
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Единый день голосования — 2025
