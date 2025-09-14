https://ria.ru/20250914/rogov-2041918543.html

Рогов заявил о высоком уровне организации выборов в зоне СВО

Рогов заявил о высоком уровне организации выборов в зоне СВО

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 14.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о высоком уровне организации выборов в зоне СВО, так как военнослужащие могли проголосовать даже находясь на передовой. "Военнослужащие, проходящие службу в зоне СВО в новых регионах, также смогли воспользовался своим конституционным правом и отдать свои голоса. Процесс голосования организован качественно и на высоком уровне. Я постоянно нахожусь на связи с ребятами из зоны СВО. Для них крайне важно было проголосовать за губернаторов и выбрать будущее своей малой родины - своих регионов", - сказал Рогов. Рогов подчеркнул, что военнослужащие активно используют систему дистанционного электронного голосования. По его словам, есть случаи, когда бойцы, находясь в зоне СВО и даже на передовой, смогли реализовать своё избирательное право с помощью ДЭГ на выборах глав регионов. "И, мало того, надо отдать должное, боевое командование, командиры - прекрасно понимают, что для ребят важно иметь возможность проголосовать. И поэтому дают возможность ребятам, чтобы был доступ к интернету, потому что понятно, если ты уходишь на боевое задание, чаще всего там все глушится", - добавил Рогов. Он также отметил, что несмотря на попытки вмешательства, включая DDoS-атаки, избирательный процесс проходит под наблюдением десятков тысяч общественных наблюдателей, работает система видеоконтроля и горячие линии. Он добавил, что военнослужащие из разных регионов выразили удовлетворение качеством организации выборов. По словам Рогова, участие бойцов в голосовании - это продолжение их вклада в защиту страны, а кандидаты, выдвинутые ветеранами СВО, активно участвуют в выборах на разных уровнях. Выборы проходят в России с 12 по 14 сентября. В единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях- пройдут прямые выборы губернаторов. В Ненецком автономном округе главу региона выбрали депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

