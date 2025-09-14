https://ria.ru/20250914/rada-2041834541.html

На Украине заявили о повреждении Трипольской ТЭС

Трипольская ТЭС в Киевской области повреждена, в результате чего год работ по восстановлению "пошел насмарку", утверждает депутат Верховной рады Сергей... РИА Новости, 14.09.2025

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

киев

верховная рада украины

украина

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Трипольская ТЭС в Киевской области повреждена, в результате чего год работ по восстановлению "пошел насмарку", утверждает депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. Трипольская ТЭС находится на берегу Днепра в Киевской области, примерно в 13 км к югу от Киева, близ села Триполье. Ближайшим городом к станции является Украинка. Это крупнейшая электростанция региона, которая обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Как заявил Нагорняк в аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua", годовые восстановительные работы на ТЭС "пошли насмарку".

