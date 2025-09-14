Рейтинг@Mail.ru
На Украине заявили о повреждении Трипольской ТЭС - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/rada-2041834541.html
На Украине заявили о повреждении Трипольской ТЭС
На Украине заявили о повреждении Трипольской ТЭС - РИА Новости, 14.09.2025
На Украине заявили о повреждении Трипольской ТЭС
Трипольская ТЭС в Киевской области повреждена, в результате чего год работ по восстановлению "пошел насмарку", утверждает депутат Верховной рады Сергей... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:26:00+03:00
2025-09-14T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
киев
верховная рада украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144724/21/1447242191_0:0:4224:2376_1920x0_80_0_0_578f6fb906c6db3bb6e27db7e4fc68b0.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Трипольская ТЭС в Киевской области повреждена, в результате чего год работ по восстановлению "пошел насмарку", утверждает депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. Трипольская ТЭС находится на берегу Днепра в Киевской области, примерно в 13 км к югу от Киева, близ села Триполье. Ближайшим городом к станции является Украинка. Это крупнейшая электростанция региона, которая обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Как заявил Нагорняк в аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua", годовые восстановительные работы на ТЭС "пошли насмарку".
https://ria.ru/20250914/berbok-2041817065.html
киевская область
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144724/21/1447242191_345:0:4100:2816_1920x0_80_0_0_ea3e3ecf0d878660ae0f24acc21a895a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киевская область, киев, верховная рада украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Киев, Верховная Рада Украины, Украина
На Украине заявили о повреждении Трипольской ТЭС

Депутат Рады Нагорняк заявил о повреждении Трипольской ТЭС в Киевской области

CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog / Трипольская тепловая электростанция
Трипольская тепловая электростанция - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog /
Трипольская тепловая электростанция . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Трипольская ТЭС в Киевской области повреждена, в результате чего год работ по восстановлению "пошел насмарку", утверждает депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.
Трипольская ТЭС находится на берегу Днепра в Киевской области, примерно в 13 км к югу от Киева, близ села Триполье. Ближайшим городом к станции является Украинка. Это крупнейшая электростанция региона, которая обеспечивает электроэнергией Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
Как заявил Нагорняк в аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале украинского издания "Страна.ua", годовые восстановительные работы на ТЭС "пошли насмарку".
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Бербок высказалась о новом плане по Украине
Вчера, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьКиевВерховная Рада УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала