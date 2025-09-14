https://ria.ru/20250914/rada-2041833755.html

В Раде оценили расходы Украины на оборону

В Раде оценили расходы Украины на оборону - РИА Новости, 14.09.2025

В Раде оценили расходы Украины на оборону

Украине в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых самостоятельно власти смогут покрыть не более половины, заявила... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украине в следующем году потребуется не менее 120 миллиардов долларов на оборону, из которых самостоятельно власти смогут покрыть не более половины, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. "Реалистично Украина не сможет сравниться с этой (150 миллиардов долларов - ред.) цифрой, но власть стремится выделить не менее 120 миллиардов долларов на оборону в 2026 году – только половина из этих потребностей будет покрываться расходами из госбюджета", - приводит слова Пидлаcы украинское издание Zaxid.net. Пидласа уточнила, что Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, покрывая эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями. По ее мнению, цель в 120 миллиардов долларов является амбициозной и в части военной поддержки, и для бюджета страны. "Эта сумма включает деньги государственного бюджета Украины (60 миллиардов долларов) и военные поставки оружия и боеприпасов через платформу "Рамштайн", PURL, SAFE, Датскую модель и другие (60 миллиардов долларов)", - резюмировала Пидласа. Владимир Зеленский 24 июля в июле подписал закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов). Ранее тогдашний министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.

