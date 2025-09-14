https://ria.ru/20250914/putin-2041845443.html

Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы

Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы

Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы

В понедельник Владимир Путин заслушает доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщила пресс-служба Кремля.

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В понедельник Владимир Путин заслушает доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщила пресс-служба Кремля."Руководитель службы Анна Юрьевна Попова доложит <...> о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению президента", — говорится в релизе.Пятнадцатого сентября отмечается День работников санэпидслужбы. Завтра Путин выйдет на видеосвязь с регионами, где заработают лабораторные центры Роспотребнадзора.

россия

2025

Новости

