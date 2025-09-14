Рейтинг@Mail.ru
Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 14.09.2025 (обновлено: 16:31 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/putin-2041845443.html
Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы
Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы - РИА Новости, 14.09.2025
Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы
В понедельник Владимир Путин заслушает доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T15:08:00+03:00
2025-09-14T16:31:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
владимир путин
анна попова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В понедельник Владимир Путин заслушает доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщила пресс-служба Кремля."Руководитель службы Анна Юрьевна Попова доложит &lt;...&gt; о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению президента", — говорится в релизе.Пятнадцатого сентября отмечается День работников санэпидслужбы. Завтра Путин выйдет на видеосвязь с регионами, где заработают лабораторные центры Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20250914/putin-2041813574.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, владимир путин, анна попова
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия, Владимир Путин, Анна Попова
Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы

Роспотребнадзор доложит Путину о реализации проекта "Санитарный щит"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В понедельник Владимир Путин заслушает доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Руководитель службы Анна Юрьевна Попова доложит <...> о развитии и модернизации инфраструктуры Роспотребнадзора, а также о реализации федерального проекта "Санитарный щит", разработанного по поручению президента", — говорится в релизе.

Проект "Санитарный щит" реализуется с 2021-го. Он направлен на укрепление системы защиты от эпидемий, предупреждения и реагирования на угрозы биологической безопасности.

Пятнадцатого сентября отмечается День работников санэпидслужбы. Завтра Путин выйдет на видеосвязь с регионами, где заработают лабораторные центры Роспотребнадзора.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Кремле рассказали о поездках Путина на следующей неделе
Вчера, 12:19
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияВладимир ПутинАнна Попова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала