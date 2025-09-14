Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о поездках Путина на следующей неделе
12:19 14.09.2025 (обновлено: 12:34 14.09.2025)
В Кремле рассказали о поездках Путина на следующей неделе
политика
владимир путин
россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит несколько российских регионов, география поездок российского лидера будет обширной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Несколько региональных поездок с обширной российской географией. Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная. Поездки будут интересные, содержательные и полезные", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал насыщенный режим поездок, в котором Путин работает в последние недели."Это связано с тем, что он занимается конкретными делами. Это те дела, которые связаны с повседневной жизнью людей, с их будущим, с будущим их детей. Это то, ради чего мы с вами избираем президента и голосуем за него", - добавил Песков.
2025
политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе посетит несколько российских регионов, география поездок российского лидера будет обширной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Несколько региональных поездок с обширной российской географией. Мы их сейчас заранее не анонсируем, но география будет обширная. Поездки будут интересные, содержательные и полезные", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Также пресс-секретарь главы государства прокомментировал насыщенный режим поездок, в котором Путин работает в последние недели.
"Это связано с тем, что он занимается конкретными делами. Это те дела, которые связаны с повседневной жизнью людей, с их будущим, с будущим их детей. Это то, ради чего мы с вами избираем президента и голосуем за него", - добавил Песков.
