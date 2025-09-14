Рейтинг@Mail.ru
Пушков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти - РИА Новости, 14.09.2025
14:28 14.09.2025 (обновлено: 19:39 14.09.2025)
https://ria.ru/20250914/pushki-2041834698.html
Пушков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти
Пушков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти - РИА Новости, 14.09.2025
Пушков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти
Европа зависит от российских энергоносителей, изменить такое положение дел в ближайшее время невозможно, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T14:28:00+03:00
2025-09-14T19:39:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Европа зависит от российских энергоносителей, изменить такое положение дел в ближайшее время невозможно, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение президента США Дональда Трампа европейским странам отказаться от российской нефти. Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Сенатор напомнил, что, в частности, ряд европейских стран получает российский газ, и не вполне понятно, как европейцы могут отказаться от энергоносителей из России. "Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Газ получает и ряд других стран через Турецкий поток, причем в 1-м квартале 2025 года "поток" увеличился на 16%. Общая доля России в потребляемом в Европе трубопроводном газе — более 11%. Во-вторых, на Россию приходится более 17% всего потребляемого в Европе СПГ", — написал Пушков в своем Telegram-канале. Кроме того, в ЕС отдают себе отчет, что ранее 2027 года такое положение изменить невозможно, добавил он. "Причем эта дата во многом условная: сейчас середина 2025 года, 2027 год не за горами, и не вполне понятно, как ЕС выполнит эту задачу", — заключил политик.
Пушков прокомментировал заявления Трампа о российской нефти

Пушков: Европа сегодня не может избавиться от зависимости от энергоносителей РФ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Европа зависит от российских энергоносителей, изменить такое положение дел в ближайшее время невозможно, заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя предложение президента США Дональда Трампа европейским странам отказаться от российской нефти.
Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
СМИ раскрыли, в какое положение Трамп поставил НАТО из-за России
Вчера, 10:48
Сенатор напомнил, что, в частности, ряд европейских стран получает российский газ, и не вполне понятно, как европейцы могут отказаться от энергоносителей из России. "Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Газ получает и ряд других стран через Турецкий поток, причем в 1-м квартале 2025 года "поток" увеличился на 16%. Общая доля России в потребляемом в Европе трубопроводном газе — более 11%. Во-вторых, на Россию приходится более 17% всего потребляемого в Европе СПГ", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Кроме того, в ЕС отдают себе отчет, что ранее 2027 года такое положение изменить невозможно, добавил он.
"Причем эта дата во многом условная: сейчас середина 2025 года, 2027 год не за горами, и не вполне понятно, как ЕС выполнит эту задачу", — заключил политик.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Сийярто прокомментировал сообщения о требовании Трампа по российской нефти
8 сентября, 11:15
 
