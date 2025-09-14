Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 14.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 14.09.2025
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении
ВСУ на константиновском направлении бросает в бой малые штурмовые группы, но ВС РФ нивелирует данные действия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ на константиновском направлении бросает в бой малые штурмовые группы, но ВС РФ нивелирует данные действия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, на константиновском направлении ВС РФ охватывает группировку ВСУ в районе нескольких населенных пунктов. "Противник пытается бросать в бой малые штурмовые группы, которые, безусловно, дронами продолжают атаковать. Но наши подразделения продолжаю нивелировать данные действия, насколько это возможно", - говорит Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале. Пушилин отметил, что на этом направлении нашими подразделениями также на прошедшей неделе были уничтожены два пункта управления БПЛА.
донецкая народная республика
донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении

ВСУ бросают в бой малые штурмовые группы на Константиновском направлении

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ на константиновском направлении бросает в бой малые штурмовые группы, но ВС РФ нивелирует данные действия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, на константиновском направлении ВС РФ охватывает группировку ВСУ в районе нескольких населенных пунктов.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
ВСУ стягивают дополнительные резервы к Золотому Колодцу, заявил Пушилин
Вчера, 20:22
"Противник пытается бросать в бой малые штурмовые группы, которые, безусловно, дронами продолжают атаковать. Но наши подразделения продолжаю нивелировать данные действия, насколько это возможно", - говорит Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале.
Пушилин отметил, что на этом направлении нашими подразделениями также на прошедшей неделе были уничтожены два пункта управления БПЛА.
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Российские войска подходят к Северску, заявил Пушилин
Вчера, 20:19
 
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Денис Пушилин
Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы РФ
 
 
