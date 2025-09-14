https://ria.ru/20250914/pushilin-2041905147.html

Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении

Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 14.09.2025

Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении

ВСУ на константиновском направлении бросает в бой малые штурмовые группы, но ВС РФ нивелирует данные действия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T20:52:00+03:00

2025-09-14T20:52:00+03:00

2025-09-14T20:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ на константиновском направлении бросает в бой малые штурмовые группы, но ВС РФ нивелирует данные действия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, на константиновском направлении ВС РФ охватывает группировку ВСУ в районе нескольких населенных пунктов. "Противник пытается бросать в бой малые штурмовые группы, которые, безусловно, дронами продолжают атаковать. Но наши подразделения продолжаю нивелировать данные действия, насколько это возможно", - говорит Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале. Пушилин отметил, что на этом направлении нашими подразделениями также на прошедшей неделе были уничтожены два пункта управления БПЛА.

https://ria.ru/20250914/pushilin-2041898765.html

https://ria.ru/20250914/pushilin-2041898343.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф