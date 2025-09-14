https://ria.ru/20250914/pushilin-2041905147.html
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении - РИА Новости, 14.09.2025
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении
ВСУ на константиновском направлении бросает в бой малые штурмовые группы, но ВС РФ нивелирует данные действия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.09.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. ВСУ на константиновском направлении бросает в бой малые штурмовые группы, но ВС РФ нивелирует данные действия, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, на константиновском направлении ВС РФ охватывает группировку ВСУ в районе нескольких населенных пунктов. "Противник пытается бросать в бой малые штурмовые группы, которые, безусловно, дронами продолжают атаковать. Но наши подразделения продолжаю нивелировать данные действия, насколько это возможно", - говорит Пушилин на видео, размещенном в его Telegram-канале. Пушилин отметил, что на этом направлении нашими подразделениями также на прошедшей неделе были уничтожены два пункта управления БПЛА.
донецкая народная республика
Пушилин рассказал о действиях ВСУ на Константиновском направлении
