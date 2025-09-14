https://ria.ru/20250914/pushilin-2041817615.html
Пушилин рассказал о зачистке Серебрянского лесничества
Пушилин рассказал о зачистке Серебрянского лесничества - РИА Новости, 14.09.2025
Пушилин рассказал о зачистке Серебрянского лесничества
Серебрянское лесничество практически полностью зачищено от противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:39:00+03:00
2025-09-14T12:39:00+03:00
2025-09-14T12:39:00+03:00
донецкая народная республика
красный лиман
ямполь
денис пушилин
андрей руденко
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c9b2de2fc6b77891aafb8b966e1d4e1.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Серебрянское лесничество практически полностью зачищено от противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Краснолиманское направление: мы видим, на подступах к Красному Лиману ситуацию улучшили за последнюю неделю наши подразделения. Также еще в направлении Ямполя тоже видим активное продвижение. Также практически зачищено уже Серебрянское лесничество", - сказал Пушилин, соответствующие кадры его интервью опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Андрея Руденко. Кроме того, сообщил глава ДНР, на добропольском направлении противник пытается контратаковать, но ВС РФ создали там плацдарм и "продолжают перемалывать группы противника". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20250914/pushilin-2041817461.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
красный лиман
ямполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3de62eaef2ffb0ff6d68a10b3f2776d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, красный лиман, ямполь, денис пушилин, андрей руденко, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вгтрк
Донецкая Народная Республика, Красный Лиман, Ямполь, Денис Пушилин, Андрей Руденко, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, ВГТРК
Пушилин рассказал о зачистке Серебрянского лесничества
Пушилин заявил, что Серебрянское лесничество полностью зачищено от боевиков ВСУ