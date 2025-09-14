https://ria.ru/20250914/pushilin-2041817615.html

Пушилин рассказал о зачистке Серебрянского лесничества

Пушилин рассказал о зачистке Серебрянского лесничества - РИА Новости, 14.09.2025

Пушилин рассказал о зачистке Серебрянского лесничества

Серебрянское лесничество практически полностью зачищено от противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Серебрянское лесничество практически полностью зачищено от противника, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Краснолиманское направление: мы видим, на подступах к Красному Лиману ситуацию улучшили за последнюю неделю наши подразделения. Также еще в направлении Ямполя тоже видим активное продвижение. Также практически зачищено уже Серебрянское лесничество", - сказал Пушилин, соответствующие кадры его интервью опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Андрея Руденко. Кроме того, сообщил глава ДНР, на добропольском направлении противник пытается контратаковать, но ВС РФ создали там плацдарм и "продолжают перемалывать группы противника". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.

