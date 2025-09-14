Рейтинг@Mail.ru
ВСУ в Краматорске не могут безопасно провести ротацию, сообщил Пушилин - РИА Новости, 14.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 14.09.2025
ВСУ в Краматорске не могут безопасно провести ротацию, сообщил Пушилин
ВСУ в Краматорске не могут безопасно провести ротацию, сообщил Пушилин
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Группировка противника, находящаяся в краматорско-славянской агломерации, уже не может безопасно провести ротацию, потому что все больше дорог "пристреливаются" российскими подразделениями, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим, что и для Краматорска, и для Славянска - для противника, который там находится, уже не получается просто безопасно провести ротацию, не получается в безопасном режиме получить БК и прочее, потому что все больше дорог пристреливается нашими подразделениями, работают наши дроны. Поэтому ситуация там ухудшается (для ВСУ - ред.)", - сказал Пушилин, соответствующие кадры его интервью опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Андрея Руденко.
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Группировка противника, находящаяся в краматорско-славянской агломерации, уже не может безопасно провести ротацию, потому что все больше дорог "пристреливаются" российскими подразделениями, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы видим, что и для Краматорска, и для Славянска - для противника, который там находится, уже не получается просто безопасно провести ротацию, не получается в безопасном режиме получить БК и прочее, потому что все больше дорог пристреливается нашими подразделениями, работают наши дроны. Поэтому ситуация там ухудшается (для ВСУ - ред.)", - сказал Пушилин, соответствующие кадры его интервью опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Андрея Руденко.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКраматорскСлавянскДенис ПушилинАндрей РуденкоВооруженные силы УкраиныВГТРК
 
 
