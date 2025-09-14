https://ria.ru/20250914/pushilin-2041811089.html

Ситуация для ВСУ в Константиновке ухудшается, заявил Пушилин

Ситуация для ВСУ в Константиновке ухудшается, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.09.2025

Ситуация для ВСУ в Константиновке ухудшается, заявил Пушилин

Ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается, обрезается логистика, у ВСУ все меньше шансов продержаться там долго, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 14.09.2025

2025-09-14T12:04:00+03:00

2025-09-14T12:04:00+03:00

2025-09-14T12:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

константиновка

денис пушилин

вооруженные силы украины

андрей руденко

вгтрк

донецкая народная республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_567:89:3301:1627_1920x0_80_0_0_cd5443583764f6e68e11ed76193d68a7.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается, обрезается логистика, у ВСУ все меньше шансов продержаться там долго, заявил глава республики Денис Пушилин."На константиновском направлении ситуация для группировки противника продолжает ухудшаться, мы видим, что обрезается логистика, в Константиновке (у противника - ред.) шансов все меньше продержаться там долгий период времени", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Андрея Руденко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, андрей руденко, вгтрк, донецкая народная республика