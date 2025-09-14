https://ria.ru/20250914/pushilin-2041811089.html
Ситуация для ВСУ в Константиновке ухудшается, заявил Пушилин
Ситуация для ВСУ в Константиновке ухудшается, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.09.2025
Ситуация для ВСУ в Константиновке ухудшается, заявил Пушилин
Ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается, обрезается логистика, у ВСУ все меньше шансов продержаться там долго, заявил глава республики Денис... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T12:04:00+03:00
2025-09-14T12:04:00+03:00
2025-09-14T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
денис пушилин
вооруженные силы украины
андрей руденко
вгтрк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_567:89:3301:1627_1920x0_80_0_0_cd5443583764f6e68e11ed76193d68a7.jpg
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Ситуация для противника в Константиновке в ДНР ухудшается, обрезается логистика, у ВСУ все меньше шансов продержаться там долго, заявил глава республики Денис Пушилин."На константиновском направлении ситуация для группировки противника продолжает ухудшаться, мы видим, что обрезается логистика, в Константиновке (у противника - ред.) шансов все меньше продержаться там долгий период времени", - сказал Пушилин, соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Андрея Руденко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036247624_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_01ee213ae3084578231e39d88ddd6d49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы украины, андрей руденко, вгтрк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Андрей Руденко, ВГТРК, Донецкая Народная Республика
Ситуация для ВСУ в Константиновке ухудшается, заявил Пушилин
Пушилин заявил, что у ВСУ все меньше шансов продержаться долго в Константиновке