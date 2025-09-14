Рейтинг@Mail.ru
Профсоюз фермеров Франции призвал к акциям протеста по всей стране - РИА Новости, 14.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:57 14.09.2025
https://ria.ru/20250914/profsojuz-2041828317.html
Профсоюз фермеров Франции призвал к акциям протеста по всей стране
Профсоюз фермеров Франции призвал к акциям протеста по всей стране - РИА Новости, 14.09.2025
Профсоюз фермеров Франции призвал к акциям протеста по всей стране
Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране, сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на президента... РИА Новости, 14.09.2025
2025-09-14T13:57:00+03:00
2025-09-14T13:57:00+03:00
в мире
франция
сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041135527_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7a6c0831485296afa97ee4a74d79758f.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране, сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на президента профсоюза Арно Руссо, при этом FNSEA на своей странице в соцсети Х уточнил, что призывает к акциям в пятницу, 26 сентября.. "FNSEA призывает к "большому дню акций" вокруг вопросов международной торговли сельскохозяйственными товарами... по всей Франции", - говорится в материале журнала, которому Руссо дал интервью. При этом профсоюз FNSEA на своей странице в соцсети Х уточнил, что призывает к акциям в пятницу, 26 сентября. Профсоюз намерен выразить протест против экономического соглашения ЕС с Меркосур, пошлин США, а также импорта товаров в соответствии с нормами, не соответствующими ожиданиям французских фермеров. "По примеру украинских яиц: все те товары, которые попадают на нашу территорию и которые мы не хотим видеть в наших тарелках, поскольку они опасны для здоровья и для окружающей среды", - заявил Руссо газете. В FNSEA заявили агентству Франс Пресс, что фермеры в рамках акций протеста могут отправиться в крупные магазины, чтобы "найти не соответствующие (нормам - ред.) продукты". Как пишет Франс Пресс, в акциях также ожидается участие другого крупного профсоюза французских фермеров - Jeunes agriculteurs.
https://ria.ru/20250910/parizh-2041070340.html
https://ria.ru/20250914/pushkov-2041827174.html
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041135527_228:0:1668:1080_1920x0_80_0_0_de685ba194b4acec61d30596fc9ef9f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, сша, евросоюз
В мире, Франция, США, Евросоюз
Профсоюз фермеров Франции призвал к акциям протеста по всей стране

Французский профсоюз аграриев FNSEA призвал к манифестациям 26 сентября

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкПротесты в Париже
Протесты в Париже - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
© РИА Новости / Евгений Полойко
Перейти в медиабанк
Протесты в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране, сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на президента профсоюза Арно Руссо, при этом FNSEA на своей странице в соцсети Х уточнил, что призывает к акциям в пятницу, 26 сентября..
"FNSEA призывает к "большому дню акций" вокруг вопросов международной торговли сельскохозяйственными товарами... по всей Франции", - говорится в материале журнала, которому Руссо дал интервью.
Протесты во Франции из-за мер жесткой экономии - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В центре Парижа начались столкновения между протестующими и силовиками
10 сентября, 22:46
При этом профсоюз FNSEA на своей странице в соцсети Х уточнил, что призывает к акциям в пятницу, 26 сентября.
Профсоюз намерен выразить протест против экономического соглашения ЕС с Меркосур, пошлин США, а также импорта товаров в соответствии с нормами, не соответствующими ожиданиям французских фермеров.
"По примеру украинских яиц: все те товары, которые попадают на нашу территорию и которые мы не хотим видеть в наших тарелках, поскольку они опасны для здоровья и для окружающей среды", - заявил Руссо газете.
В FNSEA заявили агентству Франс Пресс, что фермеры в рамках акций протеста могут отправиться в крупные магазины, чтобы "найти не соответствующие (нормам - ред.) продукты".
Как пишет Франс Пресс, в акциях также ожидается участие другого крупного профсоюза французских фермеров - Jeunes agriculteurs.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Пушков высказался о понижении международного рейтинга Франции
Вчера, 13:00
 
В миреФранцияСШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала