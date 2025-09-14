https://ria.ru/20250914/profsojuz-2041828317.html

Профсоюз фермеров Франции призвал к акциям протеста по всей стране

Профсоюз фермеров Франции призвал к акциям протеста по всей стране - РИА Новости, 14.09.2025

Профсоюз фермеров Франции призвал к акциям протеста по всей стране

Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране, сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на президента... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ведущий профсоюз аграриев Франции FNSEA призвал своих членов к манифестациям по всей стране, сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на президента профсоюза Арно Руссо, при этом FNSEA на своей странице в соцсети Х уточнил, что призывает к акциям в пятницу, 26 сентября.. "FNSEA призывает к "большому дню акций" вокруг вопросов международной торговли сельскохозяйственными товарами... по всей Франции", - говорится в материале журнала, которому Руссо дал интервью. При этом профсоюз FNSEA на своей странице в соцсети Х уточнил, что призывает к акциям в пятницу, 26 сентября. Профсоюз намерен выразить протест против экономического соглашения ЕС с Меркосур, пошлин США, а также импорта товаров в соответствии с нормами, не соответствующими ожиданиям французских фермеров. "По примеру украинских яиц: все те товары, которые попадают на нашу территорию и которые мы не хотим видеть в наших тарелках, поскольку они опасны для здоровья и для окружающей среды", - заявил Руссо газете. В FNSEA заявили агентству Франс Пресс, что фермеры в рамках акций протеста могут отправиться в крупные магазины, чтобы "найти не соответствующие (нормам - ред.) продукты". Как пишет Франс Пресс, в акциях также ожидается участие другого крупного профсоюза французских фермеров - Jeunes agriculteurs.

