В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах

В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах

В Госдуму внесут законопроект о госпитальных школах

Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах, сообщила РИА Новости первый... РИА Новости, 14.09.2025

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы совместно с профильными ведомствами готовят к внесению в палату парламента законопроект о госпитальных школах, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Как уточнила депутат, госпитальная школа - это школа для детей, которые больше 21 дня находятся в больнице. "В настоящее время во многих регионах уже открыты так называемые "госпитальные школы". Однако проблема заключается в отсутствии единого федерального регламента, регулирующего их открытие и деятельность. Отдельно подчеркну, что финансирование на эти цели предусмотрено. Государство гарантирует каждому ребенку бесплатное школьное образование, и деньги на это выделены. Следовательно, при наличии финансирования ключевым становится вопрос о том, как обеспечить не только открытие таких школ, но и их постоянную и эффективную работу. Именно для этого необходим отдельный закон о госпитальных школах. Очень бы хотелось, чтобы он был в ближайшее время внесен в Госдуму", - сказала Буцкая. Парламентарий отметила, что ежегодно через медицинские учреждения в России проходит около 6 миллионов детей, из которых примерно 400 тысяч находятся на лечении свыше 21 дня. Она добавила, что существует около 60 различных диагнозов и состояний, требующих длительного лечения. По ее словам, многие из этих состояний не ограничивают подвижность ребенка, то есть, находясь в стационаре, он может свободно передвигаться, общаться и осваивать учебную программу. "Для таких детей учеба становится не столько обязанностью, сколько элементом лечения, реабилитации и веры в то, что все будет хорошо. Эта уверенность укрепляется как у самого ребенка, так и у его родителей, когда они видят, что ребенок продолжает учиться или готовится к сдаче экзаменов и так далее", - подчеркнула она. Буцкая добавила, что разработка законопроекта ведется совместно с министерствами здравоохранения и просвещения.

