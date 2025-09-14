Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области задержали сбежавшего из-под надзора преступника
В Пензенской области задержали сбежавшего из-под надзора преступника
САМАРА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Пензенской области сбежавшего из-под надзора мужчину из Ульяновской области, который после колонии за изнасилование и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних отбывал наказание в виде ограничения свободы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "На территории Пензенской области его задержали сотрудники полиции", - сообщил собеседник агентства. Накануне в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в розыск объявлен преступник-рецидивист из города Инзы в Ульяновской области, который сбежал из-под надзора. Сообщения о побеге мужчины появились в соцсетях и местных СМИ. По их данным, преступник-рецидивист был осужден за изнасилование и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он освободился из колонии в этом году, ему также было назначено наказание в виде ограничения свободы, которое он продолжал отбывать в Инзе. Утверждалось, что мужчина срезал электронный браслет для отслеживания и сбежал.
САМАРА, 14 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Пензенской области сбежавшего из-под надзора мужчину из Ульяновской области, который после колонии за изнасилование и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних отбывал наказание в виде ограничения свободы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"На территории Пензенской области его задержали сотрудники полиции", - сообщил собеседник агентства.
Накануне в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в розыск объявлен преступник-рецидивист из города Инзы в Ульяновской области, который сбежал из-под надзора.
Сообщения о побеге мужчины появились в соцсетях и местных СМИ. По их данным, преступник-рецидивист был осужден за изнасилование и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он освободился из колонии в этом году, ему также было назначено наказание в виде ограничения свободы, которое он продолжал отбывать в Инзе. Утверждалось, что мужчина срезал электронный браслет для отслеживания и сбежал.
