Врио премьера Непала призвала к расследованию причины протестов

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – РИА Новости. Премьер-министр Непала во временном правительстве страны Сушила Карки назвала произошедшие во время протестов "Поколения Z" на прошлой неделе акты вандализма преступными действиями и призвала расследовать причины протестов. В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революцией поколения Z" (Generation Z revolution). Как сообщало издание Kathmandu Post со ссылкой на минздрав, в результате столкновений с полицией погибли уже более 50 человек, более тысячи ранены. Правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьера страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс" и здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Поздно вечером во вторник вооруженные силы Непала взяли на себя контроль обеспечения порядка на улицах Катманду и других городов страны. Спустя почти неделю после начала беспорядков бывший верховный судья Непала Сушила Карки была приведена к присяге, чтобы возглавить переходный период в качестве следующего премьер-министра страны. Президент Непала Рам Чандра Поудел назначил Карки главой временного правительства, поставив перед ней задачу провести выборы в палату представителей (нижняя палата парламента Непала) в течение шести месяцев. "Я никогда не видела таких изменений всего за 27 часов протестов. Чтобы удовлетворить требования этой группы, мы все должны работать решительно. Я пришла сюда не по собственному желанию; я взяла на себя эту ответственность после того, как вы все призвали меня вмешаться. Глядя на то, что произошло во имя протестов, кажется, что это было спланировано, что вызывает вопросы о заговоре", - цитирует ее заявление издание Himalayan Times. Карки заявил, что "преступные деяния должны быть расследованы, правда должна быть обнародована, а виновные привлечены к ответственности". Она также объявила об оказании помощи жертвам протестов и заявила, что правительство Непала расследует акты вандализма в отношении здания парламента, верховного суда, деловых комплексов и частной собственности.

