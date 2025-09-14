https://ria.ru/20250914/pozhar-2041922311.html
В Тольятти загорелся коридор в одной из квартир многоэтажки
происшествия
россия
тольятти
самарская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Коридор загорелся в одной из квартир многоэтажного дома в Тольятти в Самарской области, огнеборцы эвакуировали 35 человек, в том числе 11 детей, пострадавших нет, сообщили в МЧС России. "В Самарской области огнеборцы МЧС России эвакуировали 35 человек, в том числе 11 детей. В Тольятти огонь охватил коридор квартиры на 6-м этаже в многоэтажке. На место оперативно прибыли пожарные. Возгорание на 15-ти "квадратах" потушили 26 специалистов и восемь единиц техники. Никто не пострадал", - говорится в Telegram-канале ведомства. Дознаватели МЧС России установили, что, предварительно, ЧП случилось из-за короткого замыкания электропроводки.
